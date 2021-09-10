Потап рассказал, как отомстил папарацци за постоянное преследование

Украинский рэпер Потап и певица Настя Каменских долгое время скрывали свой роман. Но пресса часто преследовала пару. Когда терпение продюсера лопнуло, он растоптал крышу машины папарацци.

Известный продюсер и рэпер Потап признался, что певица Настя Каменских серьезно изменила его жизнь. И об их романтических отношениях стало известно только в день свадьбы. До этого звездная пара скрывала чувства.

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Как Потап отомстил папарацци

Пресса и папарацци пытались выяснить хоть какие-то детали отношений Насти Каменских и Потапа, а потому преследовали их чуть ли не на каждом шагу.

Они так задолбали нас, что мы двумя машинами заблокировали папарацци. Я залез на машину, сверху растоптал им всю крышу машины. Немного их притормозил! Но частную жизнь хотелось бы оставить приватной,

– признался рэпер.

Артист добавил, что восхищается своей женой. Потап заявил, что многие другие знаменитости могли претендовать на сердце Насти Каменских.

"Она вообще такая девушка, красивая, что я знаю минимум 20 суперзвезд, которых я мог бы назвать, но мне очень неудобно перед ними, потому что у них есть женщины, и все ... которые очень-очень хотели Настю. В любом смысле. Как женщину, как любовницу, как жену. И чтобы стать мужем Насти, надо было стать круче всех!" – поделился продюсер.

Надо добиваться свою женщину! С кем-то из них я встречался! Они не сказали ей, как безумно они ее любят! А я сказал!

– отметил Потап.



Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма Насти Каменских

Отношения Насти Каменских и Потапа до свадьбы