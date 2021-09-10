Потап рассказал, как отомстил папарацци за постоянное преследование
Источник:ЖВЛ
Украинский рэпер Потап и певица Настя Каменских долгое время скрывали свой роман. Но пресса часто преследовала пару. Когда терпение продюсера лопнуло, он растоптал крышу машины папарацци.
Известный продюсер и рэпер Потап признался, что певица Настя Каменских серьезно изменила его жизнь. И об их романтических отношениях стало известно только в день свадьбы. До этого звездная пара скрывала чувства.
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Как Потап отомстил папарацци
Пресса и папарацци пытались выяснить хоть какие-то детали отношений Насти Каменских и Потапа, а потому преследовали их чуть ли не на каждом шагу.
Они так задолбали нас, что мы двумя машинами заблокировали папарацци. Я залез на машину, сверху растоптал им всю крышу машины. Немного их притормозил! Но частную жизнь хотелось бы оставить приватной,
– признался рэпер.
Артист добавил, что восхищается своей женой. Потап заявил, что многие другие знаменитости могли претендовать на сердце Насти Каменских.
"Она вообще такая девушка, красивая, что я знаю минимум 20 суперзвезд, которых я мог бы назвать, но мне очень неудобно перед ними, потому что у них есть женщины, и все ... которые очень-очень хотели Настю. В любом смысле. Как женщину, как любовницу, как жену. И чтобы стать мужем Насти, надо было стать круче всех!" – поделился продюсер.
Надо добиваться свою женщину! С кем-то из них я встречался! Они не сказали ей, как безумно они ее любят! А я сказал!
– отметил Потап.
Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма Насти Каменских
Отношения Насти Каменских и Потапа до свадьбы
- Рэпер и певица сначала сотрудничали как артисты в дуэте "Потап и Настя". Его деятельность продолжалась с 2006 по 2017 год.
- В то время Потап находился в официальном браке с продюсером Ириной Горовой. У супругов родился сын Андрей. А вот Настя Каменских всегда скрывала свои отношения.
- После распада группы певица начала намекать на роман с любимым мужчиной, которого не показывала общественности. Она публиковала в соцсетях фотографии с обручальным кольцом, появление которого так же не комментировала.
- Фанаты подозревали, что Настя Каменских встречается с коллегой по сцене, но официальных подтверждений никто не давал до громкой свадьбы.