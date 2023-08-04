Потап откровенно сказал, какие у него отношения с сыном и бывшей женой

У Потапа есть взрослый сын от бывшей жены Ирины Горовой. Парню уже исполнилось 14 лет. Теперь Потап откровенно ответил, какие у него отношения с сыном Андреем и экс-женой.

Ранее рэпер прокомментировал слухи о разводе с Настей Каменских. По его словам, у каждого свои дела, но расходиться они пока не планируют.

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Потап рассказал и об отношениях с бывшей женой Ириной Горовой. Он уверяет, что их связывает сын и общие дела.

У нас здоровые отношения. Деловые и родительские. Мы решаем как деловые вопросы в том связывающем нас проекте, так и родительские вопросы, которыми мы консолидированно занимаемся,

– объяснил рэпер.

Какие отношения с сыном

Потап ответил, что имеет невероятно теплые отношения с 14-летним Андреем. По его мнению, сын растет настоящим украинским и получает качественные знания.



Потап с сыном Андреем / Фото с его инстаграммы

Сейчас, пока летние каникулы в учебном графике, мы проводим много времени у нас дома, иногда ездим вместе по моим делам, также Андрей любит время от времени бывать в поселке у дедушки Андрея неподалеку от Киева,

– признался рэпер.

По его словам, Андрей занимается спортом, любит баскетбол, а также развивается интерес к новейшим технологиям.

"Я горжусь, что нам в этом направлении всегда есть о чем с ним поговорить", – добавил он.

На днях Потап "засветил" их с Настей Каменских интерьер в доме под Киевом, показав завтрак с женой и его 14-летним сыном от Ирины Горовой. Впоследствии он показал, как проводит время с сыном. Они вместе играли в водное поло и отдыхали у бассейна.