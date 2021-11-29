Потап показал своего отца: похож ли рэпер на него

Украинский рэпер и продюсер Потап появился на публике вместе с отцом. Артист очень похож на своего отца.

Звездный папа и сын побывали на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей". Зрители сразу обратили внимание на сходство Потапа (настоящее имя – Алексей Потапенко) с отцом Андреем Алексеевичем.

Как только не называю его, – Настя Каменских призналась, как дома обращается к Потапу

Отец Потапа об отношениях с сыном и невесткой

Андрей Алексеевич в разговоре с ведущей признался, что гордится талантливым сыном и в восторге от того, что он делает. Потап подчеркнул, что именно папа многое дал ему в жизни.

Отец Алексей очень творческий человек и даже написал несколько песен. Некоторые из них даже успел записать на студии со своей свахой Лидией Каменских.

Мы обычные люди и любим нашу украинскую песню. Мы любим наше государство,

– сказал Андрей Алексеевич.



Отец Потапа / Скриншот с видео

Потап добавил, что в современном шоу-бизнесе есть очень мало песен для людей старше 50 лет. В песнях отца говорится, что не стоит терять оптимизма, а нужно жить и радоваться жизни.

Андрей Алексеевич также признался, что во всем поддерживает звездную невестку Настю Каменских. А критикует только сына и в присутствии его жены.