Потроллил MELOVIN: Потап поцеловал Позитива на Atlas Weekend

7 июля 2021 , 10:52
Читати новину українською

Источник:

инстаграм bear_and_diamond

Отгремел второй день фестиваля Atlas Weekend. Невероятным выступлением зажла группа Mozgi. Однако артистам удалось ошеломить не только невероятным выступлением. Потап прямо на сцене поцеловал Позитива в губы. Похоже, музыкант решил потроллить MELOVIN, который накануне совершил каминг-аут.

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021 запомнится не только феерическими концертами, но и поцелуями знаменитостей на сцене. Во Всемирный день поцелуев фанатов ошеломил Потап.

К теме Шок на Atlas Weekend: певец MELOVIN совершил каминг-аут прямо на сцене – видео

Поцелуй Потапа с Позитивом

Коллектив Mozgi заставил многотысячную аудиторию гостей фестиваля неистовствовать. Артисты вживую спели любимые хиты, а также удивили неожиданными действиями. Прямо на сцене рэпер Потап поцеловал в губы своего коллегу Позитива.

"Мы последние мужчины в шоу-бизнесе", – сказал Потап перед поцелуем.

Вероятно, таким образом Потап хотел потроллить MELOVIN из-за поцелуя с парнем, который состоялся в день открытия Atlas Weekend 2021.

Реакция сети

Однако такая шутка артистов только возмутила фанатов. Пользователи сети отмечают, что не стоило так делать, ведь они показали пренебрежение к своему коллеге.

  • "Шутки должны быть разумными, а не насмешкой над той категорией населения, которая и так испытывает унижение".
  • "Это была неудачная шутка".
  • "Не поддержка, а насмешка".
  • "Это неуважение к артисту, который первым сделал публичный каминг-аут".

Каминг-аут MELOVIN

  • В первый день фестиваля исполнитель MELOVIN удивил поклонников и коллег, осуществив на сцене каминг-аут. Он поцеловал девушку и парня и сообщил о своей бисексуальности.
  • Этот фрагмент не показали в прямом эфире телеканала М1. Представители телеканала объяснили, что MELOVIN заранее не сообщил о своих планах. Он рассказал лишь о пиротехническом шоу, после которого планировалось включение с другой локации Atlas Weekend.
  • Впоследствии на ютуб-канале М1 все-таки опубликовали видео перформанса певца.
  • В сети такие действия артиста по большей части осудили. В поддержку MELOVIN выступила певица Злата Огневич, которая отметила, что "свобода быть собой – самая большая ценность".
  • Оля Цибульская также прокомментировала эту ситуацию и отметила, что перед тем, как выступать в защиту прав ЛГБТ-сообщества, необходимо ознакомиться с правила телевидения. MELOVIN должен был предупредить режиссера эфира, когда можно завершать съемку.
  • Интересно то, что сам MELOVIN в 2018 году заявлял, что ЛГБТ "не затянет его в свои сети".
Автор: Христина Кобак