Потроллил MELOVIN: Потап поцеловал Позитива на Atlas Weekend

Отгремел второй день фестиваля Atlas Weekend. Невероятным выступлением зажла группа Mozgi. Однако артистам удалось ошеломить не только невероятным выступлением. Потап прямо на сцене поцеловал Позитива в губы. Похоже, музыкант решил потроллить MELOVIN, который накануне совершил каминг-аут.

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021 запомнится не только феерическими концертами, но и поцелуями знаменитостей на сцене. Во Всемирный день поцелуев фанатов ошеломил Потап.

К теме Шок на Atlas Weekend: певец MELOVIN совершил каминг-аут прямо на сцене – видео

Поцелуй Потапа с Позитивом

Коллектив Mozgi заставил многотысячную аудиторию гостей фестиваля неистовствовать. Артисты вживую спели любимые хиты, а также удивили неожиданными действиями. Прямо на сцене рэпер Потап поцеловал в губы своего коллегу Позитива.

"Мы последние мужчины в шоу-бизнесе", – сказал Потап перед поцелуем.

Вероятно, таким образом Потап хотел потроллить MELOVIN из-за поцелуя с парнем, который состоялся в день открытия Atlas Weekend 2021.

Реакция сети

Однако такая шутка артистов только возмутила фанатов. Пользователи сети отмечают, что не стоило так делать, ведь они показали пренебрежение к своему коллеге.

"Шутки должны быть разумными, а не насмешкой над той категорией населения, которая и так испытывает унижение".

"Это была неудачная шутка".

"Не поддержка, а насмешка".

"Это неуважение к артисту, который первым сделал публичный каминг-аут".

Каминг-аут MELOVIN