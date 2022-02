Как выяснилось, Настя Каменских 15 лет смотрела американское реалити-шоу Say Yes to the Dress – "Оденься на свадьбу", где невесты выбирают себе свадебные платья в крупнейшем салоне в США. Еще девочкой она мечтала, как наденет свое белое платье и фату, а в 32 года ее желание исполнилось.

Как Настя Каменских выбирала свадебное платье

В люксовый столичный салон Novias певица взяла с собой маму Лиду, подругу Анну Андрейчук и девушек из креативного ивент-агентства, которые организовывали ее звездную свадьбу. Певица вспоминает, что она перемерила чуть ли не все платья в бутике, а девушки каждый раз выкрикивали "это оно", как только Каменских выходила из примерочной в новом наряде.

Однако свое платье певица почувствовала сразу. Она остановилась на роскошном look с приталенным силуэтом, глубоким декольте и аппликациями израильского дизайнера.

Как, как любая девочка, миллион раз представляла именно то платье, в котором пойду под венец. Когда я шла выбирать, то точно знала, какой силуэт хочу. Мне хотелось обтягивающее, но мерила я все,

– вспомнила Настя Каменских.

"Я полностью могу сказать, что мое свадебное платье будет нравиться мне всю жизнь. Даже если измениться мода, даже если я увижу еще много других платьев", – добавила артистка.

Настя Каменских в свадебном платье с Потапом / Фото из инстаграма

Настя Каменских о свадьбе с Потапом

Звезда призналась, что самый трогательный момент ее свадьбы состоялся, когда она шла под венец к Потапу. К сожалению, ее отец Алексей Жмур уже был болен и не мог вести дочь к жениху, но та поцеловала его по дороге к любимому.

"Этот день пролетел, как мгновение. У меня было столько прекрасного, таких ощущений, таких впечатлений... Я шла под венец одна, потому что мой папа уже не мог двигаться, ему было тяжело. Помню, что я уже почти дошла до Леши, но развернулась, подошла к папе, поцеловала его.

Напомним, отец Насти Каменских скончался в январе 2021 года. Мужчине был 81 год.

