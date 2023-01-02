Возвращайся, – Даниэль Салем признался, что Потап обиделся на него

Ведущий Даниэль Салем приглашал Потапа на интервью, но он отказался. Как выяснилось, рэпер обиделся на коллегу.

Даниэль Салем является одним из тех известных мужчин, которые в начале полномасштабного вторжения встали на защиту Украины. Потап в то время был за границей, но якобы "заочно записался в терроборону". Из-за отсиживания в других странах на артиста полилось много хейтов.

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Потап обиделся на Даниэля Салема

В недавнем интервью с позитивом Даниэль Салем признался, что призывал Потапа вернуться в Украину. Ведущий признался, что в некоторых звездах он разочаровался. А именно в тех мужчинах, которые могут сделать больше здесь, в Украине, чем за границей. Поэтому он просил Потапа возвратиться домой.

Я очень хочу, чтобы такой сильный человек, как Потап, вернулся. Возвращайся,

– сказал Салем.

Даже во время службы Даниэль находит время для записи новых интервью, работает и на культурном фронте. До полномасштабного вторжения он часто общался со знаменитостями и теперь хотел продолжить это. В частности, пытался взять интервью у Потапа, но тот почему-то обиделся на Салема: "Я не знаю, что я такого сказал".

Напомним, уже долгое время по сети ходят слухи о разводе Потапа и Насти Каменских. Говорят, что они разорвали отношения, поскольку долго не появляются вместе на публике. Даже с праздниками поздравляли отдельно, что не присуще Потапу и Насте. В соцсетях давно не было их общих фото, в Украину они тоже приезжали отдельно. Однако ни один из них пока не комментирует слухи о разрыве.