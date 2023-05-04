Потап нежно поздравил Настю Каменских с днем рождения: как она отреагировала

Рэпер Потап в очередной раз развеял слухи о разводе. Он трогательно поздравил свою жену Настю Каменскую с днем рождения. Сама певица нежно ответила на приятные слова.

Насте Каменских исполнилось 36 лет. Ранее Потап объяснил, почему возникли сплетни об их разводе.

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Алексей Потапенко трогательно поздравил Настю с днем рождения. Рэпер опубликовал свое приветствие в Instagram, добавив к нему снимок певицы.

По его словам, Каменских – лучшая во всем: и как жена, и как певица, и как хозяйка и т.д.

Это все ты, мой лягушонок, я влюблен в тебя безумно и до безумия, ради тебя хочется жить, мечтать, достигать и побеждать! Люблю тебя, как солнце любит утро, как соловей рассвет. С днем рождения самая красивая женщина во Вселенной,

– написал Потап.

Артист не пожалел милых слов своей жене. Сама Настя Каменских уже отреагировала на теплые приветствия и ответила, что очень любит Алексея.

"Спасибо любимый, спасибо мое солнышко. Я тебя очень люблю", – написала она.



Потап нежно поздравил Каменских с днем рождения / Скриншот поста

Поклонники звездной пары также присоединились к поздравлениям. В комментариях к сообщению Потапа они написали приятные слова и поздравили Настю Каменских с днем рождения:

"Какое хорошее пожелание. Поздравляем НК! Крепкого здоровья, мирного неба, творческих достижений!"

"Она у вас невероятная!! С днем рождения, Настя".

"С днем рождения Настусю! Желаю скорейшего мира и счастливой жизни".

"Ну, наконец! А то исчезли и ничего не пишете, мы уже запереживали. Долгих и счастливых лет жизни Насти".

"Хорошо, значит вместе".

Недавно в сети активно обсуждали разрыв звездной пары. В целом, сплетни об их разводе ходят еще с прошлого года. Впервые на них лаконично отреагировал Потап. Новости о разрыве он назвал фейком.

Впоследствии на слухи ответила и Настя Каменских. Сначала она заверила, что у нее все хорошо и разводиться не планирует. Но потом резко ответила на вопрос, где Потап: "Сегодня NK. Нужно Потап? Позвони ему, напиши ему, спроси его".