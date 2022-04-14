Поспособствовала украинская диаспора: концерт Нурлана Сабурова в Чикаго отменили

После инцидента и неудачной шутки по поводу перформанса украинки на концерте комика Нурлана Сабурова произошла неожиданность – его выступление в Чикаго "отложили на неопределенное время". Это добились представители диаспоры и Консулы Украины.

Комик умалчивает российско-украинскую войну, а называть ее агрессором боится, "потому что имеет свои страхи" из-за работы в Москве. Впрочем, последние годы он приобрел большую популярность в ютубе среди украинских слушателей, поэтому такая измена тяжело воспринялась украинцами.

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После громкого перформанса украинки Юлии Косивчук, вышедшей на сцену в белом платье с красными "кровавыми" пятнами во время выступления Сабурова, тот неудачно пошутил и сказал, что у нее критические дни. Хотя на самом деле она пыталась показать результаты убийств и изнасилований украинских женщин от рук россиян.

Следующее выступление после Сан-Франциско у Сабурова было запланировано в Чикаго на 16 апреля. Но представители украинской диаспоры сообщили, что концерт отменили. После встречи с украинским консулом и представителями диаспоры администрация арендованного Сабуровым зала отменила концерт.

Концерт путинского клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально "отложили на неопределенное время" (вероятно, чтобы не попасть под штрафы), но на самом деле это отмена. Это благодаря давлению украинской диаспоры как минимум двух (!) Консулов ​​Украины, Украинского Национального Конгресса, и огромного количества "благодарных" зрителей Сабурова,

– написал активист Daniel Tonkopi.

И действительно, в афише чикагского North Shore Center больше не указывается концерт Сабурова, однако на сайте комика он до сих пор есть. Сабуров также должен выступить еще в Майами 14 – 15 апреля, а 17 – в Нью-Йорке. Стоимость билетов немалая – от 70 до 175 долларов за место.