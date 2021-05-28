После выступлений в оккупированном Крыму: Джиган дает концерты в Украине

Российский рэпер Джиган прилетел в Украину. Он уже успел выступить в Киеве и готовится к концерту в Одессе. Пересечь украинскую границу артисту не помешали даже гастроли в оккупированном Крыму.
Общественный деятель Сергей Стерненко отметил, что в 2015 году Денис Устименко-Вайнштейн, известный публике под сценическим именем Джиган, незаконно попал на территорию Крыма и выступал там с концертами. Отличился певец и в этом году, приняв участие в мероприятии в поддержку оккупации Крыма в Москве.
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Открытое нарушение украинского законодательства не помешало Джигану прилететь в Киев. Во вторник, 27 мая, он дал сольный концерт в столичном ресторанном комплексе Queen, а в среду, 28 мая, выступит в родной Одессе. Судя по инстаграм-сториз исполнителя, который отдыхает на террасе с видом на Михайловский Златоверхий монастырь, летает в Одессу частным самолетом, в Украине ему нравится.
Сергей Стерненко добавил, что "Джиган может иметь гражданство Украины". Этот факт якобы делает невозможным выдачу запрета на въезд в Украину. Однако активист подчеркнул, что в действиях российского артиста "усматривается наличие состава преступления" по статьям 110 и 111 Уголовного кодекса – посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины и государственная измена.
Джиган должен быть немедленно задержан и привлечен к уголовной ответственности,
– отметил Сергей Стерненко.
Реакция сети
Пользователи фейсбука не сдерживают своего гнева. Одни призывают лишить Джигана украинского гражданства, другие вспоминают, как певец опроверг слова ведущих Comedy Club о том, что он украинский артист.
- "Создается впечатление, что в Украине полностью отсутствует Служба безопасности как институт, как государственный орган, а есть только как вывеска на двери";
- "Оно в Comedy Club от нас открещивалось";
- "Что же они все лезут в нашу страну, как будто им здесь медом намазано";
- "Позор нашей СБУ! Куда она смотрит? Пусть этот Джиган по Москве разъезжает, он здесь никому не нужен";
- "Привлекать надо и тех, кто приглашает. Они же не просто так ездят. Им оплачивают проезд, гостиницы, концерты".