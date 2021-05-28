Общественный деятель Сергей Стерненко отметил, что в 2015 году Денис Устименко-Вайнштейн, известный публике под сценическим именем Джиган, незаконно попал на территорию Крыма и выступал там с концертами. Отличился певец и в этом году, приняв участие в мероприятии в поддержку оккупации Крыма в Москве.

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Открытое нарушение украинского законодательства не помешало Джигану прилететь в Киев. Во вторник, 27 мая, он дал сольный концерт в столичном ресторанном комплексе Queen, а в среду, 28 мая, выступит в родной Одессе. Судя по инстаграм-сториз исполнителя, который отдыхает на террасе с видом на Михайловский Златоверхий монастырь, летает в Одессу частным самолетом, в Украине ему нравится.

Сергей Стерненко добавил, что "Джиган может иметь гражданство Украины". Этот факт якобы делает невозможным выдачу запрета на въезд в Украину. Однако активист подчеркнул, что в действиях российского артиста "усматривается наличие состава преступления" по статьям 110 и 111 Уголовного кодекса – посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины и государственная измена.

Джиган должен быть немедленно задержан и привлечен к уголовной ответственности,

– отметил Сергей Стерненко.

Реакция сети

Пользователи фейсбука не сдерживают своего гнева. Одни призывают лишить Джигана украинского гражданства, другие вспоминают, как певец опроверг слова ведущих Comedy Club о том, что он украинский артист.