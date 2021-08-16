После возвращения в Киев: Настя Каменских продолжает публиковать фото из Хорватии

Популярная артистка Настя Каменских после летнего отпуска уже вернулась к работе, однако продолжает публиковать фотографии из солнечной Хорватии. Исполнительница показала нежный пляжный образ, в котором сфотографировалась на яхте.

Этим летом в перерыве между гастролями Настя Каменских с семьей и друзьями отдохнула в Хорватии. Она часто публиковала фото с отдыха и щеголяла новыми летними образами.

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Летний look Насти Каменских

Исполнительница обнародовала новые фото, которые сделала на роскошной яхте. Звезда обожает отдых на море, поэтому часто арендует транспорт для водных прогулок. Настя предстала перед камерой в нежно-желтом купальнике с цветочным принтом на завязках. Поверх надела легкое голубое парео, застегивающееся на пуговицы.

Из аксессуаров пляжный look NK довершили лаконичные серьги и цепочки. Волосы Каменских уложила в фирменные локоны, а на лицо не наносила косметику. Артистка не стесняется показывать, как выглядит без макияжа, поэтому в ленте ее инстаграм-профиля часто можно увидеть подобные снимки.

Жизнь – не жизнь, если ты не кайфуешь. Делай все, чтобы наслаждаться ею,

– написала NK под фото.



Настя Каменских в купальнике и парео в Хорватии / Фото из инстаграма NK



Настя Каменских в купальнике и парео в Хорватии / Фото из инстаграма NK

Образы Насти Каменских в Хорватии

На отдыхе знаменитость публиковала фото не только в купальниках, но и в изысканных нарядах, которые выбирала для прогулок. Каменских вместе с самыми родными изучала хорватские красоты в: