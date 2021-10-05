После травмы на "Танцах со звездами": Анастасия Оруджова вышла на сцену на костылях

Звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова перед первым эфиром "Танцев со звездами" получила тяжелую травму и покинула проект во 2 выпуске. Но уже через 3 недели она вернулась к работе.

Звезда "Женского квартала" была очень расстроена тем, что так быстро должна покинуть проект. Но похоже, она уже частично реабилитируется после тяжелой травмы и возвращается к работе.

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Анастасия Оруджова вышла на сцену

На днях артистка приняла участие в съемках концерта "Женского Квартала". Она вышла на сцену в ярком образе – стильном костюме цвета фуксии. Однако появилась перед публикой на костылях.

Но это совсем не повлияло на номер Анастасии. Она выступила с юмористическим монологом о ссорах между мужчинами и женщинами и получила бурные аплодисменты от зрителей в ответ.

Пока Оруджова не может активно двигаться, а потому участвовать в сценках или танцах. Вероятно, от подвижных выступлений ей придется отказаться на долгое время.

Что известно о травме Оруджовой