После травмы на "Танцах со звездами": Анастасия Оруджова вышла на сцену на костылях
Источник:телеграм-канал "Культурная прачечная"
Звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова перед первым эфиром "Танцев со звездами" получила тяжелую травму и покинула проект во 2 выпуске. Но уже через 3 недели она вернулась к работе.
Звезда "Женского квартала" была очень расстроена тем, что так быстро должна покинуть проект. Но похоже, она уже частично реабилитируется после тяжелой травмы и возвращается к работе.
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Анастасия Оруджова вышла на сцену
На днях артистка приняла участие в съемках концерта "Женского Квартала". Она вышла на сцену в ярком образе – стильном костюме цвета фуксии. Однако появилась перед публикой на костылях.
Но это совсем не повлияло на номер Анастасии. Она выступила с юмористическим монологом о ссорах между мужчинами и женщинами и получила бурные аплодисменты от зрителей в ответ.
Пока Оруджова не может активно двигаться, а потому участвовать в сценках или танцах. Вероятно, от подвижных выступлений ей придется отказаться на долгое время.
Что известно о травме Оруджовой
- На репетициях к первому прямому эфиру "Танцев со звездами" юмористка порвала связку. Из-за травмы колена врачи советовали девушке отказаться от выхода на паркет.
- Все-таки Анастасия станцевала с партнером джайв в первом выпуске проекта. Но после этого ее срочно прооперировали. Реабилитация, вероятно, продлится около 8 месяцев.
- Участница была вынуждена покинуть "Танцы со звездами". Она отреагировала на вылет очень эмоционально. Однако Анастасию Оруджеву заменила ее коллега – Александра Машлятина.