После слухов о смене гражданства: Светлана Лобода показала украинский паспорт
Источник:инстаграмм Светланы Лободы
Певица Светлана Лобода родом из Украины, но последние 8 лет гастролировала и развивала карьеру в России. Теперь она подчеркнула, что имеет одно гражданство – украинское.
После начала полномасштабной войны России против Украины Светлана Лобода призвала остановиться, хотя и не называла Россию агрессором. Артистка уже несколько лет живет за границей, теперь помогает беженцам, которые бегут из Украины из-за войны.
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Светлана Лобода показала украинский паспорт
В сети ходили слухи о том, что артистка сменила гражданство. В подтверждение, что у нее все еще украинский паспорт, опубликовала его фото.
У меня одно гражданство. Было, есть и будет. И оно украинское!
– подчеркнула Лобода.
Также артистка поделилась, что за 21 день войны ей с командой удалось вывезти из Украины более 90 семей. Им помогли обустроиться и обеспечили продовольствием на ближайшие недели.
Я делаю все, что в моих силах, чтобы помогать ежеминутно, каждому человеку, которого еще можно спасти. И буду делать это, пока хватит моих сил! Спасибо людям, которые рядом со мной! Оказалось, что я живу посреди настоящих героев!
– написала артистка.
Напомним, Лобода высказывалась против войны в Украине, однако не называла Россию агрессором. Артистка очень волновалась, потому что у нее здесь родственники. Из-за своих высказываний попала в список артистов, которым запрещено выступать в России, а также другим запрещено использовать песни Лободы на территории страны-террористки.
Текст публикации Светланы Лободы:
Не было времени отвечать на всякую хрень. Каждый выбирает свой путь. Одни сеют травлю и агрессию, другие стараются быть полезными и нужными. Я выбираю второй.
За 21 день мы смогли вывезти более 90 семей, в их числе – дети, бабушки, мамы. Расселили и помогли с продовольствием на ближайшие недели. Круглосуточно решаем проблемы с документами. Доставляем гуманитарную помощь везде, куда доступ.
Я делаю все, что в моих силах, чтобы помогать ежеминутно, каждому человеку, которого еще можно спасти. И буду делать это, пока хватит моих сил. Спасибо людям, которые рядом со мной! Оказалось, что я живу посреди настоящих героев!
Да, важно. У меня одно гражданство. Было, есть и будет. И оно украинское!