После слухов о романе: Адель заметили на шопинге с рэпером

Долгое время британской певице Адель приписывали роман с известным рэпером Skepta. Впоследствии артистка якобы опровергла слухи. Однако недавно звезду увидели на шопинге с рэпером.

Слухи о романе британской певицы Адель и рэпера Skepta всколыхнули сеть и прессу с новой силой. Звездную пару заметили вместе в Калифорнии.

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Адель и Skepta вместе были на шопинге

Знаменитостей увидели в магазине Prada в городе Сан-Бернардино. По словам очевидцев, певица помогала рэперу выбирать одежду.

Она сидела и наблюдала за ним, пока он выбирал свитера, брюки, примерял куртки и пальто, и попросил сотрудников помочь ему. Она оценивала его выбор и говорила, что, по ее мнению, подходит рэперу,

– пишет издание.

"Это выглядело очень мило – она просто ждала его и казалась обычной девушкой, что ждет парня, который выбирает одежду. Они закупались примерно 45 минут", – добавляет источник.

Инсайдеры считают, что Адель и Skepta отправились в Калифорнию по случаю Дня независимости США. Сейчас они якобы очень близки и проводят каждый раз больше времени вместе.

Личная жизнь Адель