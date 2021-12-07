После слов "наглая тварь": жена Виктора Павлика подала в суд на его бывшую
Источник:инстаграм Кати Репяховой
Блогерша Екатерина Репяхова устала от интернет-войны с экс-женой Виктора Павлика и решила положить конец оскорблениям, льющимся от Ларисы Созаевой. Девушка подала в суд.
Свои именины, 7 декабря, Екатерина Репяхова провела в Днепровском районном суде Киева. У нее лопнуло терпение из-за нападок Ларисы Созаевой, от которой Виктор Павлик ушел к ней. Блогерша нацелена не только угомонить женщину, но и отсудить моральную компенсацию.
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Молодая избранница артиста хочет, чтобы его бывшая возместила деньги за публичные оскорбления. В частности, за обращение "наглая хладнокровная тварь", разлетевшееся по сети. Всю сумму она хочет отдать на благотворительность.
В мой день ангела желаю себе никогда не встречать плохих людей,
– высказалась Екатерина Репяхова.
Екатерина Репяхова подала в суд на Ларису Созаеву / Фото из инстаграм-сторис блогерши
Екатерина Репяхова подала в суд на Ларису Созаеву / Фото из инстаграм-сторис блогерши
Екатерина Репяхова подала в суд на Ларису Созаеву / Фото из инстаграм-сторис блогерши
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Главное о скандале между Катей Репяховой и экс-женой Павлика
- В октябре Лариса Созаева заявила, что Виктор Павлик выселяет ее из квартиры, за которую до сих пор выплачивает кредит. Она пожелала певцу и его семье всю жизнь жить на съемных квартирах.
- Екатерина Репяхова объяснила, что последний год оплачивала "коммуналку" за пятикомнатную квартиру, в которой живет Лариса. Она предложила продать огромное жилье, а за вырученные средства – погасить кредит и купить жилье поменьше. Однако женщина перекрутила все на свой манер.
- Впоследствии рекламодателей блогерши атаковали боты. Она обвинила в этом Ларису Созаеву, а та в ответ назвала Репяховой "наглой тварью".
- За любимую вступился Виктор Павлик, готовый отдать бывшей все, чтобы та оставила его семью в покое.