После скитаний по Европе: экс-любимая Джеджулы вернулась в Украину с годовалой дочерью

Пока одни звездные мамы сломя голову вывозят детей за границу, экс-жена Андрея Джеджулы возвращается в Украину. За месяц войны Юлия Леус успела побывать в четырех странах Европы, но решила, что дома ей будет лучше.

В первые дни войны Юлия Леус пряталась с дочерью в бомбоубежище в Киеве, там Адель встретила свой первый день рождения, 25 февраля. После нескольких ночей в холодных подвалах женщина отважилась уехать в Молдову, а оттуда – в Румынию, Польшу, Литву.

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Экс-жена Андрея Джеджулы не регистрировалась как беженка, так что смогла вернуться в Украину, как только захотела домой.

"24 дня скитаний по Европе, 4 страны, было много хороших людей, но и без плохих и подлых не обошлось. Меня уже не удивишь. Благодарна и тем, и другим, всем отдастся! А мы возвращаемся домой, в любимую Украину. Будем ждать на победу с близкими и родными", – рассказала Юлия Леус.

В дороге она провела 17 часов с годовалой дочерью на руках. Ехать в Киев блогерша не решилась, она осталась у мамы в Хмельницком. На вопрос фолловеров, зачем вернулась, Юлия ответила, что в Литве ей тяжело морально.

Нет сил уже, тяжело морально. Дома всегда лучше, рядом с близкими, а не чужими,

– призналась звездная мамочка.

Юлия Леус с дочерью возвращается в Украину / Фото с инстаграма блоггерки

Юлия Леус с дочерью возвращается в Украину / Фото с инстаграма блоггерки

Заметим, Андрей Джеджула, как и многие звездные мужчины, остался в Киеве. Он волонтерит и активно освещает в инстаграме, как столица противостоит врагу.