После сказочной свадьбы: Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл провели медовый месяц в Скандинавии
Источник:инстаграм Лили Коллинз
Месяц назад звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз вышла замуж за американского режиссера Чарли Макдауэлла. После свадьбы новоиспеченные супруги провели время в Норвегии и Швеции.
Медовый месяц британской актрисы и американского режиссера прошел не на Мальдивах или Бали, а в Скандинавии. Волшебными фото из отпуска звезда поделилась на личной странице в инстаграме.
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Медовый месяц Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла
Знаменитости побывали в Лапландии и на Лофотенских островах в Норвегии. Виды тех мест, очевидно, были не хуже голубого моря и золотистого песка.
Лили и Чарли не только восхищались красотой природы, но и занимались разнообразными активностями: катались на лодках в местных озерах и ловили рыбу. Вместо 5-звездочных отелей новоиспеченные супруги выбирали домики на деревьях.
Наш скандинавский медовый месяц, возможно, и закончился, но приключения безусловно продолжаются. Трудно представить более яркое и волшебное путешествие, чем нашу первую поездку как мужа и жены,
– поделилась Коллинз.
"Это лучший способ официально начать нашу совместную жизнь. Нет никого, с кем бы еще могла столько летать и столько преодолевать дорог. Выпьем за то, чтобы впереди было еще много ярких событий", – добавила она.
Медовый месяц Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла / Фото с инстаграма звезды
Медовый месяц Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла / Фото с инстаграма звезды
Медовый месяц Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла / Фото с инстаграма звезды
Медовый месяц Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла / Фото с инстаграма звезды
Медовый месяц Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла / Фото с инстаграма звезды
Свадьбы знаменитостей
- Помолвка Коллинз и Макдауэлла состоялись в сентябре 2020 года. Кинорежиссер романтично признался в любви среди гор. Звезда "Эмили в Париже" и "С любовью, Рози" не ожидала предложения, но была невероятно счастливой и продемонстрировала кольцо.
- Церемония бракосочетания влюбленных состоялась так же в лесной местности и напоминала сказку. Свадьба прошла 4 сентября 2021 года в Колорадо. Влюбленная пара позировала на фоне водопада и под деревьями.
- Невеста позировала в элегантном белоснежном платье с длинным рукавом с кружевом, недолгим шлейфом и фатой-накидкой, как в Белоснежки. Наряды для актрисы создал американский бренд Ralph Lauren.