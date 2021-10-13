После сказочной свадьбы: Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл провели медовый месяц в Скандинавии

Месяц назад звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз вышла замуж за американского режиссера Чарли Макдауэлла. После свадьбы новоиспеченные супруги провели время в Норвегии и Швеции.

Медовый месяц британской актрисы и американского режиссера прошел не на Мальдивах или Бали, а в Скандинавии. Волшебными фото из отпуска звезда поделилась на личной странице в инстаграме.

Смотрите также Анджелину Джоли застали на свидании с бывшим мужем

Медовый месяц Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла

Знаменитости побывали в Лапландии и на Лофотенских островах в Норвегии. Виды тех мест, очевидно, были не хуже голубого моря и золотистого песка.

Лили и Чарли не только восхищались красотой природы, но и занимались разнообразными активностями: катались на лодках в местных озерах и ловили рыбу. Вместо 5-звездочных отелей новоиспеченные супруги выбирали домики на деревьях.

Наш скандинавский медовый месяц, возможно, и закончился, но приключения безусловно продолжаются. Трудно представить более яркое и волшебное путешествие, чем нашу первую поездку как мужа и жены,

– поделилась Коллинз.

"Это лучший способ официально начать нашу совместную жизнь. Нет никого, с кем бы еще могла столько летать и столько преодолевать дорог. Выпьем за то, чтобы впереди было еще много ярких событий", – добавила она.



Медовый месяц Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла / Фото с инстаграма звезды



Медовый месяц Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла / Фото с инстаграма звезды



Медовый месяц Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла / Фото с инстаграма звезды



Медовый месяц Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла / Фото с инстаграма звезды



Медовый месяц Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла / Фото с инстаграма звезды

Свадьбы знаменитостей