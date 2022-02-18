После скандального Нацотбора: судью Ярослава Лодыгина уволили с Суспильного

Ярослава Лодыгина освободили от должности члена правления Суспильного. Он был председателем оргкомитета по Нацотбору на Евровидение.

Национальный отбор Евровидения-2022 оплетен скандалами как никогда раньше. Вся ответственность за дисквалификацию победительницы Alina Pash легла на плечи Общественного вещателя, поэтому наблюдательный совет НОТУ принял решение об увольнении Ярослава Лодыгина, который отвечал за организацию конкурса.

Об этом говорят все Ярослав Лодыгин прокомментировал обман Alina Pash и объяснил, почему уволился с Суспільного

Ярослава Лодыгина уволили с Суспильного

Член наблюдательного совета Общественного вещания Вадим Миский утверждает, что Ярослав Лодыгин сам подал в отставку. Пока неизвестно, кто заменит его на посту председателя оргкомитета по Нацотбору на Евровидение.

Надеюсь, Ярослав в будущем сможет продолжить сотрудничество с Общественным в других ролях,

- написал Вадим Миский в фейсбуке.

Ярослава Лодыгина уволили из общественного / Фото Суспильне, Артем Галкин

Стоит напомнить, что после обвинений в нечестном судействе на Нацотборе Евровидения-2022 Ярослав Лодыгин заявлял, что готов уйти в отставку, чтобы подтвердить чистую репутацию Общественного.

"Сейчас вижу сигналы недоверия относительно моей работы ... я согласен принять такую аргументацию, если к моей работе есть недоверие. Я готов подать в отставку, чтобы подтвердить абсолютно кристально чистую репутацию Общественного в этом деле", – говорил Лодыгин на пресс-конференции 14 февраля, за два дня после победы Alina Pash.

Как соцсети реагируют на увольнение Ярослава Лодыгина

, Ярослав Лодыгин был членом правления НОТУ с августа 2019 года. В частности был ответственен за UA: Первый и UA: Культура.

Как соцсети реагируют на увольнение Ярослава Лодыгина

Подавляющее большинство пользователей инстаграма разделяет решение судьи Нацотбора и считает, что уволиться после ряда скандалов – это достойное решение:

"Достойно, Нацотбор был провален";

"Это достойно! Спасибо, Общественное, за восстановление достоинства украинской аудитории";

"Справедливо! Это цена за ужасную организацию и нелогичное голосование, которое выглядело как проплаченное";

"Правильное решение. За свои поступки надо отвечать";

"Нашли крайнего, всех надо освобождать";

"Всего наилучшего, Ярослав".

Интересно, что , что подать в отставку оргкомитету Нацотбора Евровидения советовала и продюсер Елена Мозговая. По ее мнению, вся команда во главе с Лодыгиным должна была бы "дружно написать заявление, сложить кавычки и сказали "Извините".

Однако среди еврофанов есть несколько тех, которым обидно за Ярослава Лодыгина:

"Жаль, действительно работал на результат для Украины на конкурсе";

"Жаль, очень профессиональный и адекватный мужчина";

"Единственного нормального человека уволили".

Ярослава Лодигіна звільнили з Суспільного / Фото Суспільного, Артем Галкін

Варто нагадати, що після звинувачень у нечесному суддівстві на Нацвідборі Євробачення-2022 Ярослав Лодигін заявляв, що готовий піти у відставку, аби підтвердити чисту репутацію Суспільного.

"Зараз бачу сигнали недовіри щодо моєї роботи… Я згоден прийняти таку аргументацію, якщо до моєї роботи є недовіра. Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити абсолютно кришталево чисту репутацію Суспільного у цій справі", – говорив Лодигін на пресконференції 14 лютого, за два дні після перемоги Alina Pash.

Як соцмережі реагують на звільнення Ярослава Лодигіна

Ярослав Лодигін був членом правління НСТУ з серпня 2019 року. Зокрема був відповідальний за UA: Перший та UA: Культура.

Переважна більшість користувачів інстаграму поділяє рішення судді Нацвідбору й вважає, що звільнитися після низки скандалів – це гідне рішення:

"Достойно, Нацвідбір було провалено";

"Це гідно! Дякуємо, Суспільне, за відновлення гідності української аудиторії";

"Справедливо! Це ціна за жахливу організацію та нелогічне голосування, яке виглядало як проплачене";

"Правильне рішення. За свої вчинки треба відповідати";

"Знайшли крайнього, всіх треба звільняти";

"Всього найкращого, Ярославе".

що подати у відставку оргкомітету Нацвідбору Євробачення радила й продюсерка. На її думку, вся команда на чолі з Лодигіним мала б "дружно написати заяву, скласти лапки й сказали "вибачте".

Однак серед єврофанів є кілька тих, яким прикро за Ярослава Лодигіна: