После признания жены: Костя Войтенко впервые станцевал без партнерши на "Танцах со звездами"

Едва ли не впервые за историю проекта "Танцы со звездами" его участник станцевал сольно. Так сделал Константин Войтенко, посвятивший свой номер жене. Сейчас в отношениях супругов – кризис.

Недавно жена Константина Войтенко опубликовала откровенное сообщение, где рассказала о "токсичных" отношениях с мужем и конфликте. Актер решил определенным образом извиниться перед любимой.

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Чувственный номер Константина Войтенко

Впервые на шоу на паркет "Танцев со звездами" Константин Войтенко вышел сам, без партнерши Роксоляны Малярчук. Он сольно станцевал контемп под песню Сергея Бабкина, у которого в свое время также были трудности в браке.

Свой номер актер посвятил жене Валентине. В то же время он подчеркнул, что не будет давать ни одного интервью относительно личной жизни.

Потому что это причиняет боль и мне, и Вале. Я не хочу, чтобы мы из этого делали какое-то шоу, я хочу уладить все за кадром,

– подчеркнул Константин Войтенко.

"Танцы со звездами 2021" 7 выпуск: смотрите онлайн-выступление Константина Войтенко

Номер актера захватил не только зрителей, но и судей проекта. Его выступление было оценено лучше всего в 7 выпуске.​

Что известно о конфликте Войтенко с женой