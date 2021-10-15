После переезда из Киева: MamaRika с мужем и 2-месячным сыном переедет из Одессы

Украинская певица MamaRika в начале года переехала из Киева в Одессу. Однако теперь она приняла решение снова переехать и вернуться в Киев.

Известная украинская певица MamaRika вместе с мужем и 2-месячным сыном Давидом планирует переезжать в Киев. Интересно, что в начале 2021 года звезда уже устраивала переезд.

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MamaRika переедет из Одессы

Исполнительница сообщила, что в конце октября планирует переезд с мужем Сергеем и 2-месячным сыном. Звезда покинет Одессу и отправится в Киев.

Такое решение MamaRika объяснила тем, что она планирует возобновлять работу над своей карьерой. В Киеве работать в музыкальной индустрии будет значительно легче, чем в Одессе.

Артистка добавила, что она с мужем не покупала дом ни в Одессе, ни в Киеве, чтобы иметь возможность спокойно покидать места, когда на то придет время. С переездом семье будут помогать родители.

Все дома, в которых мы жили, мы снимали. Это позволяет не быть привязанным к месту. Но свое жилье в планах, само собой,

– поделилась MamaRika.



MamaRika о переезде / Фото из инстаграм-сториз



MamaRika о переезде / Фото из инстаграм-сториз

Первый переезд MamaRika