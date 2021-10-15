После переезда из Киева: MamaRika с мужем и 2-месячным сыном переедет из Одессы
Источник:инстаграм MamaRika
Украинская певица MamaRika в начале года переехала из Киева в Одессу. Однако теперь она приняла решение снова переехать и вернуться в Киев.
Известная украинская певица MamaRika вместе с мужем и 2-месячным сыном Давидом планирует переезжать в Киев. Интересно, что в начале 2021 года звезда уже устраивала переезд.
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MamaRika переедет из Одессы
Исполнительница сообщила, что в конце октября планирует переезд с мужем Сергеем и 2-месячным сыном. Звезда покинет Одессу и отправится в Киев.
Такое решение MamaRika объяснила тем, что она планирует возобновлять работу над своей карьерой. В Киеве работать в музыкальной индустрии будет значительно легче, чем в Одессе.
Артистка добавила, что она с мужем не покупала дом ни в Одессе, ни в Киеве, чтобы иметь возможность спокойно покидать места, когда на то придет время. С переездом семье будут помогать родители.
Все дома, в которых мы жили, мы снимали. Это позволяет не быть привязанным к месту. Но свое жилье в планах, само собой,
– поделилась MamaRika.
MamaRika о переезде / Фото из инстаграм-сториз
MamaRika о переезде / Фото из инстаграм-сториз
Первый переезд MamaRika
- В январе этого года певица сообщила, что решила переехать из Киева на родину мужа — в Одессу.
- Тогда звезда рассказывала, что воздух в Одессе намного лучше, чем в Киеве. Важным критерием также было то, что на родине Сергея Середы есть море.
- Вероятно, MamaRika переехала потому, что узнала о беременности. Поскольку особое состояние артистки предполагало отказ от гастролей, знаменитость могла решить провести время у побережья.