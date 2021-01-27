Певица FKA Twigs, которая ранее обвинила актера Шайу ЛаБафа в насилии, поделилась новыми деталями абьюзивных отношений со звездой "Трансформеров". В частности, девушке запрещалось смотреть мужчинам в глаза.

Источник: The Daily Mail

Певица FKA Twigs (настоящее имя Талия Барнетт) обвинила актера, звезду "Трансформеров" в насилии около месяца назад. Недавно она рассекретила новые детали абьюзивных отношений.

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FKA Twigs о насильственных отношениях с Шайей ЛаБафом

Певица рассказала, что познакомилась с актером на съемках фильма "Милый мальчик" в 2019 году. Сначала у них был довольно "интенсивный медовый месяц". Но впоследствии Шайа начал проверять ее "духовные и эмоциональные рамки". Поэтому их отношения кардинально изменились.

"Мое милое обращение с официантом или вежливость по отношению к кому-то могли расцениваться как флирт или желание вступить в отношения с кем-то еще, хотя я просто заказывала пасту. До конца наших отношений мне не разрешалось смотреть мужчинам в глаза", – призналась Талия Барнетт.

Звезда добавила, что когда они появлялись на публике как пара, то Талия опускала глаза и смотрела в пол. Также она отгородилась от друзей и знакомых. Впоследствии Шайа ЛаБаф установил определенные правила в отношениях. Ей нужно было каждый день целовать мужчину и говорить ему, как сильно его любит, но не менее чем определенное количество раз. Если же Талия не делала этого, то актер ругал ее.

Он будил меня по ночам, чтобы обвинить в самых разнообразных вещах. Он обвинял меня в том, что я смотрю в потолок и думаю, как мне от него уйти, в том, что я хочу быть с кем-то другим. И всегда это происходило между 4 и 7 часами утра,

– добавила Талия Барнетт.

Как повлияли на звезду отношения с ЛаБафом

Талия Барнетт отметила, что насильственные отношения повлияли на ее психическое состояние. Она начала вздрагивать от резкого шороха или звуков. У звезды начали возникать панические атаки. Также возник посттравматический синдром.

Я чувствовала себя настолько контролируемой, растерянной, униженной, что страх уйти и понимание того, что мне нужно проделать огромную работу, чтобы снова чувствовать себя хорошо, подавляли меня,

– поделилась звезда.

Певица добавила, что ей казалось невозможным уйти от мужчины. Но она смогла это сделать, рассказала об абъюзе, а впоследствии ее поддержали другие звезды.