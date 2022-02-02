После конфликтов с дочерью: как отец Рианны отреагировал на ее первую беременность
Источник:Page Six
Знаменитая певица Рианна долгое время находилась в напряженных отношениях с отцом Рональд Фенти. Но несмотря ни на что, он "в восторге" от новости о ее беременности.
Уже несколько дней интернет гудит новостями о том, что Рианна и A$AP Rocky станут родителями впервые. Не мог не поделиться впечатлениями и отец артистки.
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Как отец Рианны прокомментировал ее беременность
Несмотря на сложные отношения с дочерью Рональд Фенти сообщил, что на девятом небе от счастья.
Я в восторге! Я так счастлив, что прыгал с радости. Я до сих пор очень взволнован. Рианна всегда говорила, что хочет детей и любит их. Она всегда заботится о своих племянниках, детях своих двоюродных братьях... она будет хорошей мамой,
– сказал мужчина.
Рональд добавил, что видел эксклюзивные фотографии дочери с обнаженным животом еще до того, как они появились в интернете.
"Она сообщила мне эту новость ночью и прислала несколько фотографий. Я на седьмом небе от счастья. Моя дочь невероятно красива как снаружи, так и внутри. Вся наша семья очень счастлива и ждет, когда малыш появится на свет", – поделился отец звезды.
Рианна беременная первенцем / Фото Diggzy
Почему у Рианны напряженные отношения с папой
- В 2019 году исполнительница подала судебный иск на отца Рональда Фенти. Все потому, что он создал компанию Fenty Entertainment и связывал ее с певицей. Так его фирма скорее стала успешной, потому что пользовалась именем Рианны.
- Знаменитость сообщала, что пыталась лично решить с отцом этот вопрос, однако это не помогало. Поэтому она обратилась в суд и назвала действия папы мошенническими и требовала возмещения. Ведь в то время Рианна активно занималась собственным бьюти-бизнесом Fenty.
- И даже до судебного иска отношения отца и дочери были непростыми. В интервью певица сообщала, что Рональд имел наркотическую и алкогольную зависимость и прибегал к физическому насилию над женой, то есть мамой исполнительницы.
- Несмотря на конфликты с отцом Рианна поддерживала отношения с папой. Когда он заболел коронавирусом в 2020, звезда приобрела аппарат для искусственной вентиляции легких и направила его в Барбадос, а также звонила ему каждый день.