После каминг-аута MELOVIN: лидер группы KAZKA объявила себя квиром
Источник:"Светская жизнь"
На открытии Atlas Weekend MELOVIN совершил каминг-аут на главной сцене фестиваля. Лидер группы KAZKA, которая дружит с певцом, знала о его намерениях и поддержала артиста. Более того, вслед за ним она объявила себя квиром.
Популярная группа KAZKA выступила на Atlas Weekend через несколько дней после того, как MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) признался в своей бисексуальности. Как рассказала Александра Зарицкая, он давно хотел осуществить каминг-аут и люди из его близкого окружения знали об этом.
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"Классно, что он решился это сделать, потому что это очень трудно. Я знаю, что многие люди всю жизнь не могут рассказать ни родителям, никому. Он очень смелый человек", – заявила певица.
Звезда принадлежит к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства. По словам Александры Зарицкой, она сама является квиром – человеком, который не принадлежит ни к одной сексуальной и гендерной идентичности.
Я сама считаю себя квиром. Квир-люди – это люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо,
– высказалась лидер KAZKA.
К слову, после дерзкого перфоманса на Atlas Weekend MELOVIN призвал всех творческих людей делать каминг-ауты. Впрочем Александра Зарицкая считает, что объявлять или не объявлять свою сексуальную ориентацию – дело каждого.
"Конечно, приятнее смотреть и слушать человека, который полностью искренен с тобой. Было бы классно, если бы все последовали его примеру. Мы все люди, мы все разные", – завершила KAZKA.
Стоит отметить, что не только солистка группы KAZKA прокомментировала каминг-аут MELOVIN:
- главная "Холостячка" страны Злата Огневич первой из звезд поддержала певца. Она считает, что в Украине нет ни одного артиста, который был бы настолько откровенен со своей аудиторией;
- в то же время Оля Цибульская заявила, что MELOVIN зря разжигает конфликт с телеканалом M1, который не показал его поцелуи с девушкой и мужчиной. По мнению артистки, певец должен был предупредить режиссера и операторов о своем перформансе;
- лидер группы Mozgi Потап потроллил MELOVIN и поцеловал Позитива на сцене Atlas Weekend. Перед тем рэпер заявил, что они последние мужчины в шоу-бизнесе.