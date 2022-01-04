После громкого празднования в Буковеле: жена Остапчука слегла с температурой

На Новый год Владимир Остапчук повез жену в Буковель. Через три дня после шумного празднования Кристина заболела. С высокой температурой и кашлем она отправилась на обследование в Киев.

Супруги Остапчук ярко ворвались в 2022 год. За несколько дней на Ивано-Франковщине они успели отдохнуть со звездами шоу-биза, в частности с Виктором Павликом и его женой Катей, и насладиться гуцульской атмосферой. Однако для Кристины Горняк праздничный сезон завершился преждевременно. 3 января жена шоумена серьезно заболела.

К теме Новый год следующего дня и 2 Рождества: праздничные традиции Владимира Остапчука

Жена Владимира Остапчука слегла с температурой

С высокой температурой, кашлем и сильной головной болью Кристина Горняк добиралась до Киева. В столицу с ней поехал и любимый.

Мне очень плохо. Температура 38,7 ничем не сбивается, кашель и жуткая головная боль. Вчера в таком состоянии я осилила дорогу в 12 часов. И скажу вам – это трэш. Желаю всем быть здоровыми всегда,

– поделилась жена Остапчука.

По дороге домой Кристина сделала два экспресс-теста на коронавирус, которые показали отрицательный результат. COVID-19 не подтвердился и после ПЦР-теста в лаборатории. Однако у блогерки нашли грипп А.

"Гадкая это штука", – призналась она в инстаграм-сторис. Сейчас у Кристины постельный режим. Дома за ней ухаживает Владимир Остапчук – кормит и отпаивает чаем.

Кристина Горняк была категорически против вакцинации. Однако в октябре, перед уикендом в Париже, привилась Pfize r. Это решение она приняла после консультации гинеколога, ведь хочет родить Остапчуку детей.

Жена Владимира Остапчука заболела / Фото из инстаграм-сторис Кристины

Жена Владимира Остапчука заболела / Фото из инстаграм-сторис Кристины