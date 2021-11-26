После гастролерки Лорак: Иван Дорн выпустил украиноязычный кавер на хит "Океана Эльзы"

Неожиданная премьера песни состоялась у украинского исполнителя Ивана Дорна, который работает в России. Он выпустил авторский кавер на песню украинской рок-группы "Океана Эльзы", однако назвал его не как оригинальную песню "Сьогодні", а – "Тебе нема сьогодні".

Первый тизер клипа Ивана Дорна появился накануне и изрядно удивил сеть. Уже сегодня, 26 ноября, исполнитель презентовал лирик-видео песни, где звучит мелодия и текст из песни группы "ОЭ" – "Сьогодні" 2001 года, которая вошла в альбом "Модель".

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"Бегают мурашки и накатываются слезы от этого трека! Надеюсь, что и вас он не оставит равнодушным. Мы с ROZHDEN вложили в эту композицию душу, любовь, вдохнули новую силу, переосмыслили легендарный хит "Океана Эльзы" – "Сьогодні". Этому музыкальному наследию – 20 лет! Особенно благодарен Святославу Вакарчуку и Pianoбой за возможность быть причастным к такой истории. Сильно горжусь этой песней!"– написал Дорн в инстаграме.

В клипе мужчина показывает историю любви, где главными героями выступили он и его супруга Анастасия.

Иван Дорн – Тебе нема сьогодні: смотреть видео онлайн

Реакция сети

Такой кавер Дорна еще не прокомментировали ни сам Вакарчук из группы "Океан Эльзы", ни Pianoбой, ни ROZHDEN. Однако, как сообщила нам пресс-служба "ОЭ", группа дала разрешение на кавер песни. В комментариях к видео Дорна фанаты оставляют различные комментарии, но можно и встретить критику к неожиданному украиноязычному треку.