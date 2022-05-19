"После двухмесячной разлуки": Юрий Ткач растрогал видео встречи с женой и дочерью
Источник:инстаграм Юрия Ткача
Украинский актер и юморист Юрий Ткач впервые за два месяца встретился с семьей. Видео их встречи тронуло сеть.
Во время войны семья юмориста и актера Юрия Ткача жила в Болгарии. Но на днях вернулась в Украину, чтобы встретиться.
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Юрий Ткач встретился с семьей
Актер опубликовал трогательное видео воссоединение семьи в инстаграме. Вероятно, Юрий Ткач встретился с женой в Черновцах.
Встреча после двухмесячной разлуки. Два дня вместе и снова таяние на неопределенное время. Берегите своих близких! Люблю вас, мои девочки,
– написал актер.
"Впервые для нас была разлука длиной в два месяца. Сейчас встреча. Только на два дня. И снова разлука, теперь не так долго, но все же. Я очень люблю тебя мой Ткач. И хочу, чтобы ты всегда помнил, без тебя не хочу, не могу, не буду", – поделилась его жена.
Юрий Ткач встретился с семьей: смотрите видеоНапомним, такая же трогательная встреча состоялась в семье Никиты Добрынина, оборонявшей Киев в теробороне, и Даши Квитковой. Муж устроил любимой и сыну сюрприз, приехав в Тернополь. Теперь звездная семья перебралась в столицу.
Реакция сети
Видео воссоединения семьи растрогало сеть. Под роликом множество комментариев:
- "Ну что же вы делаете, это до слез";
- "Просто плачем. Рад, что с вами все хорошо";
- "Как грустно и страшно от того, что сейчас происходит. Как грустно жить на расстоянии с близкими и родными";
- "Мы вас сегодня видели в Черновцах. Все будет Украина!";
- "Это так трогательно, до слез";
- "Ну как без слез на это смотреть? Будьте счастливы";
- "Как трогательно, слезы радости";
- "Хорошо, что можете обнять родных. Пусть бережет вас Бог! Мой папа в Северодонецке, жду его, и тоже хочу так объять".