Сергей и Лора были вместе 7 лет. Они поженились в октябре 2016 года, однако брак был не долгим. Артист признался, не может сказать, что стало причиной развода. Все происходило постепенно.

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Сергей Мартынюк о разводе

"Бывает, что люди начинают смотреть на жизнь с разных ракурсов. Понимают, что пора каждому двигаться своим путем. Трудно сказать, когда именно это произошло. Все шло постепенно, имело накопительный характер", – поделился Сергей.

Мартынюк добавил, что с бывшей женой не общается. И бывшие влюбленные не держат зла друг на друга. Сейчас Сергей не хочет рассказывать, есть ли у него новая избранница, потому что хочет, чтобы люди интересовались его творчеством, а не личной жизнью.

Много пишу о прошлых отношениях и о новой жизни, стараюсь находить позитив во всем, реализую себя в творчестве и новых проектах,

– рассказал музыкант.

Сергей Мартынюк и его бывшая жена Лора / Фото из инстаграма музыканта

Новый клип "Фиолета"

Сергей вместе с группой "Фиолет" презентовал видео на лирическую композицию "Совсем не больно", в которой фронтмен и рассказал о своем разводе. Мартынюк добавил, что эта песня стала своеобразной эпитафией его брака.

"Фиолет" – "Совсем не больно": смотрите видео онлайн