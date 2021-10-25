После 18 лет брака: Александр Пикалов из "Квартала 95" развелся с женой

Автор и актер Студии "Квартал 95" Александр Пикалов огорошил признанием о разводе с женой Ириной Пикаловой, с которой пробыл в браке 18 лет. Однако подробностями разрыва мужчина не делился.

Александр не рассказал, что стало причиной развода после длительного брака. Для многих сторонников такое заявление было очень неожиданным.

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Александр Пикалов о разводе

В разговоре с журналистом "Украинской правды" Александр Пикалов отметил, что последний раз виделся с Владимиром Зеленским на дне рождении жены: "Жены, которая у меня была".

О разводе Пикалов сказал между прочим, поэтому пока неизвестно, почему супруги решили разойтись после 18 лет совместной жизни. Также мужчина отметил, что деревянную загородную усадьбу он оставил бывшей возлюбленной.

У меня же был дом, который оставил бывшей жене, можно и туда съездить. Это деревянная усадьба,

– сказал Пикалов.



Александр и Ирина Пикаловы / Фото ТСН

Личная жизнь Александра Пикалова

Об отношениях Пикалова и его жены известно немного. Ирина работает исполнительным продюсером студии "Квартал 95". Они поженились в 2003 году. А в 2006 году женщина родила сына Михаила.

Супруги держали семейную жизнь как можно дальше от посторонних глаз, поэтому публика никогда не знала о неурядицах в семье.