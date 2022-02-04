Попросил сесть на шпагат, – Саша Зарицкая вспомнила, как проходила кастинг в кабинете Никитина
Источник:ютуб-канал "Люкс ФМ"
С продюсером Юрием Никитиным Александра Зарицкая познакомилась пять лет назад. Он поверил в девушку и взял группу KAZKA под свое крыло. Однако певица все-таки проходила своеобразный кастинг в кабинете наставника.
После распада дуэта "НеАнгелы" Юрий Никитин и его продюсерская компания Mamamusic полностью посвятили себя группе KAZKA. Он сразу же заметил большой потенциал Александры Зарицкой и не жалел денег на ее раскрутку. Каково было первое знакомство певицы с наставником, читайте дальше.
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Как Александра Зарицкая проходила кастинг у Юрия Никитина
Солистка группы KAZKA и Юрий Никитин познакомились в его кабинете в центре Mamamusic. Этот своеобразный кастинг состоялся быстро – Александра спела хит Адель Hello, села на шпагат и продюсер уже готов был подписывать с ней контракт.
Я захожу. Он попросил меня спеть Адель. Мы поговорили, он попросил меня сесть на шпагат. Я говорю окей и сажусь на шпагат. Он такой: "Берем",
– вспомнила Александра Зарицкая.
Теперь продюсерский центр Юрия Никитина стал для артистки вторым домом. Наставник даже иногда позволяет ей "тусоваться" в своем кабинете.
Александра Зарицкая о кастинге в кабинете Юрия Никитина: смотрите видео онлайн