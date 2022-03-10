Поплавский выгоняет нас из общежития, – студенты КНУКиМа жалуются на своего звездного ректора

Студенты КНУКиМа заявили, что звездный ректор Михаил Поплавский выгоняет их из общежития, где они прячутся от обстрелов. Парней и Девушек обещали эвакуировать во львовский филиал университета, но мест хватит не для всех.

Студенты Киевского национального университета культуры и искусств записали видео обращение, в котором признались – Михаил Поплавский выселяет их из подвала общежития. Как утверждают, для многих это единственное безопасное место, ведь у их домов продолжаются боевые действия.

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Поплавский выгоняет студентов из общежития

В подвале общежития КНУКиМа остались студенты из Черниговской, Донецкой, Сумской, Харьковской областей, Мариуполя, Николаева и других регионов. Последние несколько дней их просят покинуть здание, которое планируют передать на военные нужды. Сначала преподаватели университета давили на них и их родителей морально, пугая российскими бомбами, а 9 марта Михаил Поплавский поставил им ультиматум – уехать к 20:00 следующего дня.

Нас Поплавский Михаил Михайлович выгоняет из общежития. И выгоняет с оружием… Он приезжал три раза, всяческими методами хотел нас отсюда выгнать. Сказал, если мы не уедем, то завтра с оружием за нами придут – ребят бросят как пушечное мясо под Ирпень, а на нас девушек у него свои планы, волонтерить в горячих точках,

– заявили студенты.

Им якобы обещали моральную компенсацию в 10 тысяч гривен каждому, но, как выяснилось, таких денег у университета нет. Студентам также предлагали эвакуацию во Львов, где расположен филиал университета культуры, но для всех 90 человек места там нет. К тому же ребята боятся ехать на Западную Украину, ведь дорога в 500 километров может быть опасна.

Обращение студентов КНУКиМа, выселяемых из общежития: видео

война застала студентов КНУКиМа в Киеве, ведь их вызвали из своих городов для массовки на концерте "Украинская песня года" , состоявшемся 16 февраля во Дворце "Украина".

Редакция сайта 24 канала обратилась за комментарием в Киевский университет культуры и искусств, но пока никаких объяснений по поводу выселения студентов из общежития не получила.

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