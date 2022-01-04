Пономарев и Зибров: Ирина Билык собрала звезд на новогодней вечеринке у себя дома

Украинская певица Ирина Билык на Новый год устроила вечеринку у себя дома. На нее звезда пригласила звезд, среди которых Александр Пономарев и Павел Зибров.

Известная певица Ирина Билык решила отказаться от корпоративов и концертов в новогоднюю ночь. В этом году она встретила Новый год в кругу друзей и звездных коллег.

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Ирина Билык устроила вечеринку на Новый год

На празднование знаменитость пригласила известных украинских звезд: Александра Пономарева, Павла Зиброва с супругой Мариной и Ассию Ахат.

Александр Пономарев на странице в инстаграме опубликовал фото звездной компании. На нем позирует сама Ирина Билык в стильном костюме от Fendi и очках. Рядом с ней предстал младший сын Табриз.

Спасибо за гостеприимство и чудесное празднование Нового Года,

– написал Пономарев.

Звезды дома у Ирины Билык / Фото из инстаграма Пономарева