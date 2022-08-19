Песня Пономарева, Дзидзьо и Тополи покоряет сеть: какой трек выпустили артисты

Украинские артисты продолжают радовать поклонников коллаборациями. В канун Дня Независимости Украины Александр Пономарев, Юрий Горбунов, Тарас Тополя и Дзидзьо выпустили трек "На землі, в повітрі і на морі".

В этой песне артисты рассказали о страшном утре 24 февраля, когда российские оккупанты пришли на нашу землю с войной. Однако исполнители уверяют, что никто не сможет забрать нашу Украину.

Слушайте также "Мамулечка, надо сваливать отсюда": трек о россиянах, бежавших из Крыма после "хлопка"

О чем новый трек Пономарева, Тополи, Дзидзьо и Горбунова

В создании трека также приняли участие Оркестр и Хор Заслуженного Академического Ансамбля песни и пляски Вооруженных Сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка.

Артисты снимали клип на песню в разных уголках Украины. Находящийся на службе в территориальной обороне Тарас Тополя является парамедиком на Харьковщине, не смог отказаться от этой коллаборации, поэтому вместе с коллегами спел для украинцев накануне 24 августа.

На землі , в повітрі і на морі Україна знищить ворогів. Рідні землі, українські зорі були й будуть тут споконвіку. Ворогам не буде спокою на Вкраїнській цій землі. Буде відповідь жорстокою в кожнім місті й селі,

– поют в символической композиции.

Пономарев, Тополь, Дидзе, Горбунов – "На землі, в повітрі і на морі": смотрите видео онлайн

Патриотические премьеры от украинских звезд: хиты, которые представили летом