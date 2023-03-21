Очень по тебе скучаю, – Пономарев и Мозговая поздравили общую дочь с 25-летием
Источник:Александр Пономарев
Александр Пономарев и Елена Мозговая разведены, но воспитывают общую дочь Евгению. 20 марта девушке исполнилось уже 25 лет.
Украинский музыкант Александр Пономарев и продюсер Елена Мозгова опубликовали трогательные сообщения на своих страницах. Вчера, 20 марта, у их общей дочери Евгении был день рождения.
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Пономарев и Мозговая поздравили дочь
Александр Пономарев поздравил дочь и опубликовал милый фотоколлаж, на котором и архивные и более современные кадры с Евгенией.
Моей Евгении сегодня 25! Ого! Многое и благое лето, здоровым, счастливым и с Божьим благословением,
– написал Пономарев.
Пономарев с дочерью / Фото с инстаграма певца
Елена Мозговая также очаровала фанов архивным снимком с дочерью. "Мое солнышко, моя Евгения! С Днем рождения, моя красавица! Будь счастлива! Ты выросла очень достойным, благородным человеком. Ты красива и внутренне и снаружи, а это большая редкость. Не растеряй это в себе. Очень по тебе соскучилась… Люблю тебя. Навсегда и безусловно".
Елена Мозговая с дочерью / Фото из фейсбука Мозговой
- Напомним, всего месяц назад праздновал день рождения младший сын Александра Пономарева Саша. Ему исполнилось 16 лет 15 февраля. Музыкант также делился архивными и трогательными кадрами с юношей.
- Заметим, что недавно Елена Мозговая перенесла операцию. Она показывала фото из больничной палаты, но о болезни не рассказывала. Продюсер отметила, что это было спланированное, а не срочное хирургическое вмешательство.