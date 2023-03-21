Очень по тебе скучаю, – Пономарев и Мозговая поздравили общую дочь с 25-летием

21 марта 2023, 14:55
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Александр Пономарев

Александр Пономарев и Елена Мозговая разведены, но воспитывают общую дочь Евгению. 20 марта девушке исполнилось уже 25 лет.

Украинский музыкант Александр Пономарев и продюсер Елена Мозгова опубликовали трогательные сообщения на своих страницах. Вчера, 20 марта, у их общей дочери Евгении был день рождения.

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Пономарев и Мозговая поздравили дочь

Александр Пономарев поздравил дочь и опубликовал милый фотоколлаж, на котором и архивные и более современные кадры с Евгенией.

Моей Евгении сегодня 25! Ого! Многое и благое лето, здоровым, счастливым и с Божьим благословением,
– написал Пономарев.


Пономарев с дочерью / Фото с инстаграма певца

Елена Мозговая также очаровала фанов архивным снимком с дочерью. "Мое солнышко, моя Евгения! С Днем рождения, моя красавица! Будь счастлива! Ты выросла очень достойным, благородным человеком. Ты красива и внутренне и снаружи, а это большая редкость. Не растеряй это в себе. Очень по тебе соскучилась… Люблю тебя. Навсегда и безусловно".


Елена Мозговая с дочерью / Фото из фейсбука Мозговой

  • Напомним, всего месяц назад праздновал день рождения младший сын Александра Пономарева Саша. Ему исполнилось 16 лет 15 февраля. Музыкант также делился архивными и трогательными кадрами с юношей.
  • Заметим, что недавно Елена Мозговая перенесла операцию. Она показывала фото из больничной палаты, но о болезни не рассказывала. Продюсер отметила, что это было спланированное, а не срочное хирургическое вмешательство.
Автор: Марія Касій