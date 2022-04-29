"Поняла, что жизнь закончена": что помогло Поляковой и ее дочери выбраться из депрессии

Старшая дочь Оли Поляковой из-за войны начала страдать от панических атак, а ее звездная мама впала в депрессию. Звезда рассказала, что помогло им встать на ноги.

Полномасштабная война привела к подавленному состоянию многих украинцев. Трудно переживала войну и Оля Полякова с семьей.

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Оля Полякова о состоянии дочери

Исполнительница рассказывала, что старшая дочь боролась с паническими атаками, стрессом и расстройствами. Она призналась, что побороть тяжелое состояние помогла работа – забота о других.

"Детей надо понимать, потому что у нас были с ней проблемы – и панические атаки, и истерики из ничего. Я понимаю, что ей тоже тяжело. Она видит эту маму, которая приехала так. Много лет я много ездила, зарабатывала, мне помогали. Сегодня у меня этого всего нет, мне не помогают, а я все равно езжу всей Европой. Она взяла на себя эту ответственность – заботиться о младшей сестренке, у нее они прошли", – поделилась Оля Полякова.

, звезда добавляла, что ее дочери очень повзрослели . Они ведь оказались без няни и теперь им приходится со многим справляться самостоятельно.



Оля Полякова с семьей / Фото из инстаграма звезды

Как сама звезда переживала войну

Я была в очень сильной депрессии, я не могла выбраться, понимала, что моя жизнь окончена. Там летят бомбы, какие песни, какие "шлепки"? Я понимала, что все, что я делала 20 лет до этого – закончилось. Что будет – я не знаю. Эти полтора месяца была в таком страшном состоянии,

– призналась певица.

Оля Полякова призналась, что ей помогла ее любимая работа. Когда она начала ездить на благотворительные матчи и петь Гимн Украины – все наладилось.

"Когда мне поступило предложение поехать в Афины и спеть гимн – я поехала. Я первый раз накрасилась, сделала маникюр, приклеила ресницы, вышла, запела, вроде глоток чистого воздуха. Первая эта минута гимна меня просто оживила. Словно из гроба встала. Когда приехала домой, мои дети говорят: мама, ты изменилась, совсем другая приехала... Гимн Украины не только символ страны, боли, сплоченности, победы – он конкретно меня вытащил из такой бездны. Поэтому для меня это лучшее музыкальное произведение. Никогда не думала, что буду это говорить", – добавила артистка.

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