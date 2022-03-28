Помощь собирают не только люди, но и коты, – Елена Зеленская рассказала о коте Степане

Первая леди Украины рассказала об известном на весь мир коте Степане, который собрал 10 тысяч долларов в помощь животным, которые страдают от войны.

Звезда инстаграмма – кот Степан уехал из Харькова, который ежедневно беспощадно обстреливают российские оккупанты. Но за границей он продолжает поддерживать Украину.

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Елена Зеленская поблагодарила кота Степана

Первая леди Украины в своем телеграмме опубликовала сообщение, в котором подчеркнула, что сейчас нашей стране помогают не только люди, но и кошки. Кот Степан очень популярен в инстаграмме и его владелица использовала это в пользу Украины.

Во время войны страдают не только люди, но и животные. Благодаря звездному коту удалось собрать 10 тысяч долларов в помощь украинским животным, пострадавшим во время вторжения России.

Дорогие мои друзья, я искренне благодарен за вашу чуткость и поддержку! Мы собрали 10 тысяч долларов, и эти средства перечислим благотворительным организациям и Николаевскому зоопарку. Ваш вклад неоценим! Благодаря вашей поддержке, мы сможем обеспечить достойный уход и лечение для каждого животного в Украине. Большое спасибо!

– отмечено в сообщении кота Степана.



Кот Степан помогает украинским животным / Фото из инстаграмма кота Степана