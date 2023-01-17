Побеждаем в войне, читая: обменяйте донат на книгу "2402" с историями известных людей

Украинский писатель Андрей Мероник представил дневник войны "24.02", где собрал истории известных людей о войне в Украине. Кто именно поделился своими переживаниями – узнайте дальше.

Андрей Мероник презентовал украинскую современную литературу на Франкфуртской книжной ярмарке. Его известную книгу "24.02" нельзя приобрести. Как ее получить – узнайте дальше в материале 24 Канала.

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Андрей Мероник — автор без соцсетей, украинский писатель, основатель "Фонд школьных стипендий". Сегодня команда "24.02" приобщается к культурному фронту и с помощью печатного слова приближает нас к долгожданной победе.

Что известно о книге "24.02"

Это ежедневник войны, который не продается, а обменивается на донат. Не удивительно, что украинцы так упорно поддержали эту литературную инициативу и оба тиража книги были распроданы за считанные дни.

Основную историю автора дополняют рассказы 38 украинцев, которые поделились своими переживаниями. Среди них блоггеры, бизнесмены, фотографы, волонтеры, известные артисты и другие. Многие из них хорошо известны: Даша Астафьева, Екатерина Кухар, TAYANNA, Roxolana и другие.

В третьем тираже будет еще больше историй знаменитостей, среди которых Владимир Остапчук, Гарик Корогодский, Анна Неплях, Мишель Андраде, Владимир Дантес, Жан Беленюк, Павел Зибров, Виктор Павлик и другие.



Известные украинцы, чьи истории есть в книге "24.02" / Фото прессслужбы



Известные украинцы, чьи истории есть в книге "24.02" / Фото прессслужбы

В этом дневнике откровенные и искренние истории, в которых украинские звезды поделились интимными подробностями первых дней войны в своей жизни.

Все собранные средства по продаже "24.02" направлены в разные благотворительные организации. С первого тиража – 107 тысяч гривен, со второго – 250 тысяч гривен.

Публичные отчеты проекта "24.02"