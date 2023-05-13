Польская звезда Blanka очаровала публику на Евровидении: как выступила 23-летняя певица
В Ливерпуле продолжается 67-й песенный конкурс Евровидения. В 2023 году Польшу представила 23-летняя певица Blanka с энергичной песней Solo.
Бланка Стайков – молодая польская артистка и модель, рожденная в Щецине. С малых лет она проявляла интерес к музыке, и еще в возрасте 13 лет выпустила свой дебютный сингл Strong Enough, сообщает 24 Канал.
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Певица Blanka зажгла сцену Евровидение-2023
Blanka вышла на сцену Евровидения-2023 в эффектном платье, которое было с градиентом от розового до оранжевого цвета. Свой образ певица усовершенствовала изысканной перчаткой, которая переходила в шарф.
Артистка исполнила песню с очень ритмичным, энергичным и красивым танцевальным номером. На сцене была команда танцовщиков, которые выглядели тоже невероятно. Интересно, что в конце песни Blanka появилась в другом, тоже очень ярком платье. Быстрое перевоплощение очень удивило публику и вызвало бурные аплодисменты и восклицания восторга.
Blanka выступила в финале Евровидения-2023 с песней Solo: смотрите видео
Текст песни Solo (перевод)
Дорогой.
Это какое-то безумие.
Как еще сказать?
С тобой я потеряла рассудок.
Дорогой.
Что с тобой случилось?
Я думала, что я знаю тебя.
Но теперь пора посмотреть правде в глаза.
Ты то горячий, то холодный.
Высокий и низкий.
Не оставляешь в покое мои мысли
Нет, нет, нет, все не так.
Позвольте мне объяснить.
Теперь я лучше сама, сама, сама
Я никогда не подведу, диди
Теперь я покажу тебе, покажу тебе
Покажу тебе, что ты теряешь
Теперь я лучше сама, сама
Я никогда не поднимаю, диди
Теперь я покажу тебе, покажу тебе
Как я танцую сама
Скажи мне
Стоило ли оно того
Играть со мной в грязные игры
Но кто теперь будет смеяться, милый?
Смотри на меня
Все на меня смотрят.
Держу пари, ты сожалеешь об этом
О том, что происходит.
Ты то горячий, то холодный
То высоко, то низко.
Сбиваешь меня с толку
Нет, нет, нет, все не так.
Позвольте мне объяснить.
Теперь я лучше сама, сама, сама
Я никогда не подведу, диди
Теперь я покажу тебе, покажу тебе
Покажу тебе, что ты теряешь
Теперь я лучше сама, сама
Я никогда не поднимаю, деди
Теперь я покажу тебе, покажу тебе
Как я буду танцевать, соло
Нет, нет, я пойду сама
Да, лучше, лучше, смотри на меня
Ибо я знаю, как отпустить
Я сделаю это, сделаю это сама
О нет, я пойду сама
Да, лучше, лучше, смотри на меня
Ибо я знаю, как отпускать
Итак, ясно, что я
Теперь я лучше сама, сама
Я никогда не подвожу, диди
Теперь я покажу тебе, покажу тебе
Покажу тебе, что ты теряешь
Теперь я лучше сама, сама
Я никогда не подвожу, диди
Теперь я покажу тебе, покажу тебе
Как я танцую, соло.