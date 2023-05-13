Бланка Стайков – молодая польская артистка и модель, рожденная в Щецине. С малых лет она проявляла интерес к музыке, и еще в возрасте 13 лет выпустила свой дебютный сингл Strong Enough, сообщает 24 Канал.

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Певица Blanka зажгла сцену Евровидение-2023

Blanka вышла на сцену Евровидения-2023 в эффектном платье, которое было с градиентом от розового до оранжевого цвета. Свой образ певица усовершенствовала изысканной перчаткой, которая переходила в шарф.

Артистка исполнила песню с очень ритмичным, энергичным и красивым танцевальным номером. На сцене была команда танцовщиков, которые выглядели тоже невероятно. Интересно, что в конце песни Blanka появилась в другом, тоже очень ярком платье. Быстрое перевоплощение очень удивило публику и вызвало бурные аплодисменты и восклицания восторга.

Blanka выступила в финале Евровидения-2023 с песней Solo: смотрите видео

Текст песни Solo (перевод)

Дорогой.

Это какое-то безумие.

Как еще сказать?

С тобой я потеряла рассудок.

Дорогой.

Что с тобой случилось?

Я думала, что я знаю тебя.

Но теперь пора посмотреть правде в глаза.

Ты то горячий, то холодный.

Высокий и низкий.

Не оставляешь в покое мои мысли

Нет, нет, нет, все не так.

Позвольте мне объяснить.

Теперь я лучше сама, сама, сама

Я никогда не подведу, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Покажу тебе, что ты теряешь

Теперь я лучше сама, сама

Я никогда не поднимаю, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Как я танцую сама

Скажи мне

Стоило ли оно того

Играть со мной в грязные игры

Но кто теперь будет смеяться, милый?

Смотри на меня

Все на меня смотрят.

Держу пари, ты сожалеешь об этом

О том, что происходит.

Ты то горячий, то холодный

То высоко, то низко.

Сбиваешь меня с толку

Нет, нет, нет, все не так.

Позвольте мне объяснить.

Теперь я лучше сама, сама, сама

Я никогда не подведу, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Покажу тебе, что ты теряешь

Теперь я лучше сама, сама

Я никогда не поднимаю, деди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Как я буду танцевать, соло

Нет, нет, я пойду сама

Да, лучше, лучше, смотри на меня

Ибо я знаю, как отпустить

Я сделаю это, сделаю это сама

О нет, я пойду сама

Да, лучше, лучше, смотри на меня

Ибо я знаю, как отпускать

Итак, ясно, что я

Теперь я лучше сама, сама

Я никогда не подвожу, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Покажу тебе, что ты теряешь

Теперь я лучше сама, сама

Я никогда не подвожу, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Как я танцую, соло.