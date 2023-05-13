Польська зірка Blanka зачарувала публіку на Євробаченні: як виступила 23-річна співачка

У Ліверпулі триває 67-й пісенний конкурс Євробачення. У 2023 році Польщу представила 23-річна співачка Blanka з енергійною піснею Solo.

Бланка Стайков – молода польська артистка та модель, народжена в місті Щецин. З малечку вона виявляла зацікавленість до музики, і ще у віці 13 років випустила свій дебютний сингл Strong Enough, повідомляє 24 Канал.

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Співачка Blanka запалила сцену Євробачення-2023

Blanka вийшла на сцену Євробачення-2023 в ефектній сукні, яка була з градієнтом від рожевого до помаранчевого кольору. Свій образ співачка вдосконалила вишуканою рукавичкою, що переходила в шарф.

Артистка виконала пісню з дуже ритмічним, енергійним та красивим танцювальним номером. На сцені була команда танцівників, які виглядали також неймовірно. Цікаво, що у кінці пісні Blanka з’явилася в іншій, також дуже яскравій сукні. Швидке перевтілення неабияк здивувало публіку та викликало бурхливі аплодисменти та вигуки захоплення.

Blanka виступила у фіналі Євробачення-2023 з піснею Solo: дивіться відео

Текст пісні Solo (переклад)

Любий.

Це якесь божевілля.

Як ще це сказати?

З тобою я втратила глузд.

Любий.

Що з тобою сталося?

Я думала, що знаю тебе.

Але тепер настав час подивитися правді в очі.

Ти то гарячий, то холодний.

Високий і низький.

Не даєш спокою моїм думкам

Ні, ні, ні, все не так.

Дозвольте мені пояснити.

Тепер я краще сама, сама, сама

Я ніколи не підведу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Покажу тобі, що ти втрачаєш

Тепер я краще сама, сама

Я ніколи не підводжу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Як я танцюю сама

Скажи мені

Чи було воно того варте

Гратися зі мною в брудні ігри

Але хто тепер буде сміятися, любий?

Дивись на мене

Всі на мене дивляться.

Б’юся об заклад, ти шкодуєш про це

Про те, що відбувається.

Ти то гарячий, то холодний

То високо, то низько.

Збиваєш мене з пантелику

Ні, ні, ні, все не так.

Дозвольте мені пояснити.

Тепер я краще сама, сама, сама

Я ніколи не підведу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Покажу тобі, що ти втрачаєш

Тепер я краще сама, сама

Я ніколи не підводжу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Як я буду танцювати, соло

Ні, ні, я піду сама

Так, краще, краще, дивись на мене

Бо я знаю, як відпустити

Я зроблю це, зроблю це сама

О, ні, я піду сама

Так, краще, краще, дивись на мене

Бо я знаю, як відпускати

Отже, ясно, що я

Тепер я краще сама, сама

Я ніколи не підводжу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Покажу тобі, що ти втрачаєш

Тепер я краще сама, сама

Я ніколи не підводжу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Як я танцюю, соло.