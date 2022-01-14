В полотенце и без макияжа: как Дженнифер Энистон выглядит после душа

Голливудская актриса Дженнифер Энистон опубликовала в сети фото, которое сделала после того, как вышла из душа. Знаменитость показала, как выглядит дома без макияжа.

52-летняя Дженнифер Энистон порадовала более 39-миллионную аудиторию подписчиков в инстаграме. Она сделала несколько селфи сразу после того, как вышла из ванны.

Смотрите также Иракли Макацария покорил романтичным фото с любимой: девушка позировала без макияжа

Как Дженнифер Энистон выглядит дома

Звезда культового сериала "Друзья" предстала перед камерой обнаженной, лишь завязала на груди белоснежное полотенце. Похоже, знаменитость решила сделать горячие кадры после принятия душа.

Однако внимание поклонников больше привлекло то, что актриса позировала без косметики на лице. Она показала натуральную красоту и доказала, что даже без макияжа может выглядеть безупречно. Волосы Дженнифер забрала набок, они были влажными после мытья. Чтобы кадры были веселее, Энистон сделала забавные выражения лица.



Дженнифер Энистон без макияжа / Фото из инстаграма актрисы



Дженнифер Энистон без макияжа / Фото из инстаграма актрисы

Напомним, недавно фото после ванны опубликовала жена украинского ведущего Григория Решетника – Кристина. Девушка позировала сидя на диване. Она надела халат, мокрые волосы спрятала под полотенце и нанесла под глаза патчи.