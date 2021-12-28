Полный отстой, – Маша Ефросинина о своем первом интимном опыте
Источник:"Взрослые девочки"
Украинская телеведущая Маша Ефросинина откровенно поделилась опытом на интимную тему. Она призналась, что ее первый секс был ужасным.
В одном из новых выпусков шоу с Олей Поляковой и Машей Ефросининой звезды обсудили интимное здоровье. Маша Ефросинина вспомнила, каким был ее первый секс.
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Маша Ефросинина о первом сексуальном опыте
Звезда призналась, что в целом ее половая жизнь началась с бойфрендом Николаем. Тогда они были безумно влюблены друг в друга.
"Как-то он мне приносит книжечку и говорит: "Сегодня мы будем пробовать все из этой книги“. Ну мне очень понравились эти пробы", – поделилась Маша Ефросинина.
Однако именно первый секс ведущая припомнила не так радостно. Она подчеркнула, что не готова о нем рассказывать.
Мой первый секс это был полный отстой! Я даже не хочу вспоминать о нем. Он отвратителен, ужасен, который причинил мне много боли и страданий. Я до сих пор не могу решиться на то, чтобы о нем сказать,
– подчеркнула знаменитость.
На вопрос, не был ли случайно этот опыт насильственным, она отказалась отвечать.Добавим, о своем первом интимном опыте рассказывал и певец MELOVIN. Он признавался, что впервые имел секс в 2020 году, то есть тогда, когда ему было 23. И в отличие от Маши Ефросининой, похоже, MELOVIN не имеет негативных эмоций в отношении самого первого случая интима. Потому что в то время исполнитель испытывал любовь к партнеру.