Полякова открыла сбор на протезы для военных и гражданских: на какую сумму замахнулась певица

Оля Полякова стала послом проекта "Протезы для Несокрушимых". Совместно с благотворительной платформой Dobro.ua она проведет онлайн-марафон в своем инстаграме, где планирует собрать не менее 1 миллиона гривен.

Сбор Оли Поляковой стартовал 26 октября, в то время как благотворительный онлайн-марафон она проведет 3 ноября в 18:00. Инстаграм-ивент получил символическое название "Вместе нас миллионы".

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Оля Полякова собирает 1 миллион гривен на протезы для украинцев

3 ноября Оля Полякова обещает 3 часа подряд в прямом эфире общаться со звездными гостями и активными поклонниками, чтобы собрать как минимум 1 миллион гривен на протезирование пострадавших во время войны. Однако донатить на сбор можно уже на сайте Dodro.ua. Сейчас на "Протезы для Несокрушимых" есть 5 329 гривен от 24 неравнодушных.

В наших силах обеспечить украинским военным медицинскую реабилитацию в лучших центрах страны. Наша цель – приобрести бионические протезы для военных и гражданских украинцев, взрослых и детей, пострадавших от войны,

– объявила Полякова.

Она отметила, что протезировать военных и гражданских будут не за границей, а в Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" Первого медобъединения Львова.

"Приятно осознавать, что именно в Украине, а не только за рубежом, есть такие профессиональные медицинские учреждения. В этом уникальном месте, каждый пострадавший от войны украинец получает шанс быть спасенным, протезированным и реабилитированным. С каждым человеком работает команда специалистов. Все лучшее украинец получает дома", – написала Полякова.

Оля Полякова собирает 1 миллион гривен на протезы / Фото из пресс-службы певицы

Вместе мы сделаем больше добра,

– добавили в Dobro.ua.

Напомним, певица не впервые приобщается к сбору на реабилитацию украинских военных. В июле Полякова выступала на благотворительном гала-ужине в Чикаго, где задонатили более 500 тысяч долларов в фонд Revived Soldiers Ukraine.