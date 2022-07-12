На кухне разговариваю, как захочу: Полякова о языковом скандале, в который влипла с Ефросининой

На днях Оля Полякова и Маша Ефросинина встряли в языковой скандал, ведь не перевели свое ютуб-шоу на украинский. Так певица объяснила, что их проект – это разговоры с подругой на кухне, поэтому никто не может диктовать им, как общаться у себя дома.

Поскольку ютуб – не телевидение, и языковые квоты там не действуют, то напрягаться ради интернет-аудитории не хочет ни Полякова, ни Ефросинина. Артистка уверяет, что "за" украинизацию публичного пространства, но ютуб-канал для нее как кухня дома, там она якобы имеет право выбирать.

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Полякова прокомментировала языковой скандал

"Наш проект с Машей – он на кухне с подружкой. У нас миллионы людей, которые на кухне с подружками, с родными говорят так, как они привыкли. Там, где есть эта химия. Мы же выходим на ютубе, на личном канале. Мы рассказали своим подписчикам, что такой химии, когда мы шутим, пока еще нет", – пояснила певица.

Она напомнила, что на телевидении давно общается по-украински, а сейчас ежедневно занимается с репетитором.

Я хочу донести свой месседж. Официально на телевидении я говорю исключительно на украинском. Я даю интервью на украинском, я веду как ведущая на украинском уже давно, я сейчас пишу очень красивый альбом на украинском языке, потому что я понимаю, что это тоже влияние. Язык – очень важен, это правда. Но можно люди у себя на кухне будут разговаривать, как захотят?

– попросила Полякова.

Артистка призналась, что они с Ефросининой пробовали писать "Взрослых девочек" на украинском языке, но получилось у них коряво и неестественно: обе постоянно переспрашивали, как перевести то или иное слово. Однако их украиноязычному шоу быть, но потом, когда подтянут родной язык. По всей видимости, почти 5 месяцев с момента полномасштабного вторжения для этого было недостаточно.

"Это обязательно будет. Обязательно... В чем сила "Взрослых девочек"? Это серьезные проблемы через смех. Для этого надо юморить, не перекладывать в голове, как мы сейчас это делаем, надо думать на украинском. Дайте нам немного времени", – обещает звезда.

Маша Ефросинина и Оля Полякова в шоу "Взрослые девочки" / Скриншот с видео

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Звездные подруги и дальше ведут свое шоу "Взрослые девочки" на русском языке, потому что якобы за свои 43 года не выучили украинский и усиленно делают это только сейчас. Соловьиной они "бекают, мекают, подбирают слова".