После просьб дать гражданство: Оля Полякова отреагировала на критику из-за подруги-россиянки

В субботу, 25 июня, Оля Полякова публично просила Зеленского дать украинское гражданство своей подруге Нике Белоцерковской из России. Это вызвало волну хейта в сторону певицы, которую она, конечно же, вниманием не обошла.

Журналистка и автор кулинарных книг Ника Белоцерковская – одна из немногих российских звезд, которая выступила против войны и режима Путина, и против которой возбудили уголовное дело. В июне, накануне дня рождения, все ее имущество в России арестовали, и Оля Полякова предложила сделать подарок – предоставить украинский паспорт.

Важно Оля Полякова попросила Зеленского дать украинское гражданство подруге из России: реакция сети

Как Полякову критикуют из-за Белоцерковской

За Белоцерковскую артистка "топит" не только из-за ее проукраинских взглядов, но и потому, что именно она приютила ее с детьми на своей вилле во Франции. Однако фолловерам идея с украинским гражданством для россиянки не понравилась. В комментариях Поляковой прилетело:

"С каких пор гражданство – это подарок? Пусть подает заявление и сдает все необходимые тесты на знание украинского языка и истории, прописанные в Конституции";

"Она долго жила в стране-агрессорке и ничего не делала, чтобы предотвратить войну, хотя имела доступ к популярному медиа. Я не поддерживаю такой призыв";

"Хватит раздавать украинское гражданство налево и на право... Сейчас все россияне захотят изменить гражданство, но не из-за того, что поддерживают Украину, потому что вср*лись, что теперь с российским паспортом они не важнее, чем дерьмо с обочины";

"Нет ничего хуже, чем украинцам легитимизировать "хорошего русского". Они последние в списках должны быть";

"Спасибо конечно, но пусть лучше живет в другой стране. В Европе, Америке, где угодно, и пусть ей там будет хорошо. Но к нам не надо ехать".

Что Оля Полякова ответила хейтерам

То, как некоторые наши соотечественники сначала просят россиян поддержать Украину, а потом, когда такие россияне, даже когда их мало, жертвуют всем, что у них есть ради такой поддержки, а затем, после того, как у них за эту поддержку забирают все, просят убежища в Украине, соотечественники взывают, что нет хороших русских,

– упрекнула Оля Полякова.

Она попросила свою 2,7-миллионную аудиторию посмотреть на Нику Белоцерковскую не как на россиянку, а как на человека, принявшего смелое решение.

"Ок, нет. Нет хороших россиян, но есть добрые и смелые люди. Люди! И они оказались способны на поступок! Поэтому теперь вопрос: насколько хорошие люди мы, и умеем ли мы быть благодарными?" – риторически спросила певица.

Как на критику реагирует сама Ника Белоцерковская

"Оля, спасибо. Люблю бесконечно", – ответила Белоцерковская инициативной звездной подруге. В то время как хейтерам разъяснила, что украинкой может стать вполне законно, потому что родилась в Одессе.

"Дорогие, переживающие за мое гражданство, комментаторы. Не нервничайте, его я могу получить на абсолютно законных основаниях и даже в упрощенном порядке – по праву рождения в Одессе и потому, что у меня там проживает часть семьи. Не тратьте нервы, я ничего ни у кого не прошу", – написала подруга Поляковой в комментариях.

Скриншот из инстаграммы Оли Поляковой