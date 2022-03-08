Полякова с дочерью, Дзидзьо и Санина: звезды прочли щемящие стихи об Украине

Знаменитости поддерживают дух украинцев. Оля Полякова, Юлия Санина, Виталий Козловский и другие артисты записали трогательное видео.

Украинские знаменитости всеми способами сражаются на информационном фронте, а также поддерживают боевой дух украинцев. На этот раз они записали щемящее видео.

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Звезды прочли стихи об Украине

Оля Полякова с дочерью, Дзидзьо, Юлия Санина, Виталий Козловский и Павел Зибров прочли на камеру отрывки стихов украинских поэтов. В частности, Ярины Черняк, Владимира Сосюры, Николая Верещака и Александра Олеся.

Украинские звезды читают стихи об Украине:

Как украинские звезды поднимают боевой дух

На дежурстве в терробороне Фагот спел гимн ВСУ;

Сергей Бабкин посвятил стихотворение нашим защитникам;

Андрей Хливнюк исполнил для украинцев украинскую народную песню "Ой, у лузі червона калина".

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