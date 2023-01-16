Украинцы раз*обуют вашу армию, – как поляк поставил на место популярного блоггера из России

Блогер-миллионник из России Миша Литвин поехал на горнолыжный курорт в Европе. Отдыхать дома россиянин не хотел, а за границей пожаловался на поляка, который пренебрежительно отреагировал на его национальность.

Россиянам еще раз показывают, что они нежелательные гости за границей. Сначала Россия пренебрежительно относится к другим странам, а потом ее граждане едут туда на отдых и требуют уважения. Так, в ответ на конструктивную критику от поляка блогер Миша Литвин назвал его "нациком".

Важно Деятельные культуры, ведущие, пропагандисты: Зеленский ввел санкции против 198 россиян

Что поляк сказал российскому блоггеру

Скандальный российский блоггер-миллионник пожаловался на русофобию в Европе. Причиной этого стал его разговор с поляком о России и Украине.

По словам Миши Литвина, он вместе с другом разговаривал на русском, после чего пара поляков спросила, какой они национальности. Когда те ответили, что россияне, поляки засмеялись, якобы проявили пренебрежение.

Вот после этого момента желания, пардон, пере*бать его нереально было,

– заявил гражданин страны-террориста.

Также в разговоре поляк подчеркнул, что Россия – это не европейское государство, а часть Азии. Это еще больше разозлило скандального россиянина. А Литвин сказал, что поляк не имеет права "открывать рот", потому что ничего не знает о "русской душе".

Миша осмелился поинтересоваться, разговаривает ли поляк по-русски, но это лишь повеселило нашего друга, который в ответ спросил, с какой стати он должен на нем говорить. Поляк не смог сдержать смеха, когда гражданин России назвал русский "лучшим языком в мире".

Украинцы, чья страна не столь велика, раз*обуют вашу армию,

– подчеркнул поляк.

Такие слова вызвали истерику у Литвина, он начал говорить, чтобы тот ничего не говорил о россиянах, потому что якобы ничего о них не знает. Не удивительно, что в результате такого разговора "нациком" оказался поляк.

"Просто *банный нацик", – именно так написал Литвин под видео.

Почему же россияне продолжают ездить за границу и отдыхать с "нациками" – неизвестно. Похоже, что в "славной" России не хотят оставаться, но после того, что террористы сделали из Украины и ее народа, как продолжают убивать мирных людей, им нигде не рады. Теперь каждый россиянин по праву испытывает на себе презрение всего цивилизованного мира.

А поляки еще раз показали, что являются настоящими друзьями Украины. С первого дня полномасштабного вторжения они помогают нашей стране в борьбе с террористами.

Напомним, не сладко было и землячке Литвина – Анне Линниковой на конкурсе "Мисс Вселенная 2022", который на днях прошел в США. Россиянке постоянно писали, для чего она поехала к "загнивающему Западу", как ей не стыдно представлять страну-террориста. Однако это россиянка, ей все равно. Более того, в день, когда российская ракета прилетела в многоэтажку в Днепре, забрала жизни десятков людей, Линникова. дефилировала на сцене в платье кровавого красного цвета. А после того, как не получила ни одной награды, решила порадовать себя новым iPhone. В России она этого не может сделать, поскольку Apple покинула российский рынок после полномасштабного вторжения страны-оккупанта в Украину.