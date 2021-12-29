Покорять Сан-Марино: украинский музыкант попал в европейский отбор Евровидения

Украинский музыкант Art Demur (Артем Мурач) примет участие в отборочном конкурсе на Евровидение-2022 от республики Сан-Марино. Туда украинец попал благодаря заявке, где выбирали европейских музыкантов и молодых артистов со всего мира.

Как сообщили в пресс-службе 24 канала, впервые старейшее государство Европы ввела новшество: отдельно будут выбирать кандидата среди европейских артистов, и отдельно – среди молодых музыкантов со всего мира. Артем Мурач попал в число молодых исполнителей и стал единственным украинцем среди отбора.

К слову Евровидение-2022: в Украине изменили формат отбора на конкурс

Решили, что пригласят 9 признанных звезд и одновременно выберут на конкурсе 9 новых имен среди иностранцев; все эти музыканты в конце концов сойдутся в финале. Я стал единственным украинцем, который участвует в этом отборе,

– рассказал Art Demur.

Уже 5 января 2022 года Артем представит песню на английском языке Season boy перед жюри на сцене театра Titano в Сан-Марино.

"Это энергичная диско-поп композиция о легкомысленном парне, который не хочет влюбляться, а ищет только развлечения. Легкая, танцевальная, хорошо запоминающаяся... Мне хотелось, чтобы, слушая ее, несмотря на зимние холода каждый вспомнил самые яркие моменты своего лета. Эту же песню – правила такое позволяют – я подал и на национальный отбор на Евровидение-2022 от Украины, и это двойной шанс заявить не только о себе, а о стране", – пояснил Артем.



Art Demur из Украины поедет на отбор Евровидение / Фото пресс-службы

Отметим, что у музыканта уже был опыт участия в Евровидении – в финале конкурса 2017 года, который проходил в Киеве, он выступал в составе команды Австрии. Однако в украинском отборе он еще не выступал. Композиция Season boy пока еще не опубликована в сети.