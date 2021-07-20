Пока мама не видит, – Юрий Горбунов показал, как проводит вечера с сыном

Несмотря на третью беременность Катя Осадчая много работает и без конца появляется в кадре. В это время сына забавляет звездный отец Юрий Горбунов. Как они проводят летние вечера втайне от мамы, смотрите фото ниже.

Популярный шоумен Юрий Горбунов стал папой в 46 лет. Иван был долгожданным ребенком, поэтому родители редко ему в чем-то отказывают. Так, вечер вторника мальчик провел за пиццей в одном из киевских ресторанов.

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Вечерний визит с Иваном на пиццу! Пока мама на работе и не видит,

– подписал Юрий Горбунов.

Ведущий сделал забавное селфи, показав, как ловко 4-летний Иван орудует ножом и вилкой. Он совсем немного осветил лицо мальчика, одетого в белый костюм. Сам Юрий Горбунов позировал в стильной черной рубашке с белым принтом.

На удивление, Катя Осадчая никак не прокомментировала сообщение, оценив его лишь лайком.



Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото из инстаграма телеведущего

Новая публикация шоумена развеселила и растрогала пользователей инстаграма:

"Папа вам не мама, с папой можно все";

"Папа плохому не научит";

"Ванечка такой папин сыночек";

"Папина копия. Еще надо мамину копию";

"Ой, ну копия папы".

Добавим, Юрий Горбунов не первый раз забавляет сына, когда Осадчей нет рядом. Недавно он показывал, как проводит лето с Иваном. Вместе они купаются в реке, ведь живут недалеко от Днепра.