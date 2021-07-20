Пока мама не видит, – Юрий Горбунов показал, как проводит вечера с сыном
Источник:инстаграм Юрия Горбунова
Несмотря на третью беременность Катя Осадчая много работает и без конца появляется в кадре. В это время сына забавляет звездный отец Юрий Горбунов. Как они проводят летние вечера втайне от мамы, смотрите фото ниже.
Популярный шоумен Юрий Горбунов стал папой в 46 лет. Иван был долгожданным ребенком, поэтому родители редко ему в чем-то отказывают. Так, вечер вторника мальчик провел за пиццей в одном из киевских ресторанов.
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Вечерний визит с Иваном на пиццу! Пока мама на работе и не видит,
– подписал Юрий Горбунов.
Ведущий сделал забавное селфи, показав, как ловко 4-летний Иван орудует ножом и вилкой. Он совсем немного осветил лицо мальчика, одетого в белый костюм. Сам Юрий Горбунов позировал в стильной черной рубашке с белым принтом.
На удивление, Катя Осадчая никак не прокомментировала сообщение, оценив его лишь лайком.
Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото из инстаграма телеведущего
Новая публикация шоумена развеселила и растрогала пользователей инстаграма:
- "Папа вам не мама, с папой можно все";
- "Папа плохому не научит";
- "Ванечка такой папин сыночек";
- "Папина копия. Еще надо мамину копию";
- "Ой, ну копия папы".
Добавим, Юрий Горбунов не первый раз забавляет сына, когда Осадчей нет рядом. Недавно он показывал, как проводит лето с Иваном. Вместе они купаются в реке, ведь живут недалеко от Днепра.