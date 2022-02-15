Пока Эллерт кусает локти: Ксения Мишина показала парня, в которого была влюблена в школе

В День Валентина звезды массово признавались в любви, а Ксения Мишина вместо этого показала свою первую любовь. Актриса отыскала школьные фото и призналась, что ей нравился парень Андрей, но валентинки от него она так и не дождалась.

Как призналась Ксения Мишина, в школе она не считала себя красивой. За ней никогда не бегали парни, а те, в кого она была влюблена, – игнорировали ее. По случаю Дня Валентина актриса показала юношу, которого впервые полюбила, но он так и не ответил ей взаимностью.

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А мысли все о любви. Вспомнила, как чувствовала себя в школе на 14 февраля. Моя первая любовь Андрей,

– поделилась Ксения Мишина.

На архивном фото будущая звезда стоит слева. На ней ярко-красные брюки клеш, полосатая майка на тонких бретелях и шлепанцы в тон к брюкам. Тот самый Андрей тоже слева в белой футболке, светлых шортах и кроссовках.

"В школе никогда и никто не считал меня красивой. Даже я сама. Каждый День святого Валентина с дрожащим сердцем ждала валентинку именно от тех парней, в которых была влюблена. Ни разу я не получала валентинок от того, кто занимал мое сердце", – призналась Мишина.



Ксения Мишина в школьные годы / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Звезда также показала, как выглядела на виньетке в 11 классе. На фото она широко улыбается, подчеркнув свои пухлые щечки. Однако на нем Ксения Мишина себе не понравилась. "Ненавидела этого фотографа", – пошутила актриса.



Ксения Мишина в школе / Фото из инстаграм-сторис актрисы

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Полный текст публикации Ксении Мишиной:

В школе никогда и никто не считал меня красивой. Даже я сама! Но как и все девушки, я регулярно влюблялась в парней и каждый День святого Валентина с дрожащим сердцем ждала валентинку именно от тех ребят, в которых была влюблена. Но, начиная с младшей школы, моим желаниям не суждено было осуществиться. Ни разу я не получала валентинок от того, кто занимал мое сердце. Но знаете что? Я не отчаивалась и каждый год ждала.

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Сейчас все, конечно, сложнее, но как и раньше День святого Валентина – один из самых любимых праздников в году. Для меня этот праздник не просто о влюбленных, это манифест любви! А когда сердце наполнено любовью, человеку вообще не страшно ничего! Сердце в любви бесконечно и безоговорочно счастливое, даже если внешние обстоятельства не идеальны. Сердце в любви всегда наполняет светом все вокруг! А самый крутой парадокс в том, чтобы наполнить сердце любовью, вам надо ее не получить от кого-то, а отдать!

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Поэтому немедленно оглянитесь вокруг и посмотрите, рядом наверняка есть те, кому вы захотите отдать немного любви, чтобы наполнить свое сердце!