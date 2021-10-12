"Поют все": финалисты народного шоу
Источник:24 канал
16 октября состоится финал народного вокального шоу "Поют все!". За пол миллиона гривен будут бороться 14 талантливых участников. Как они выступили в отборочном этапе и сколько баллов получили от звездной сотни – узнавайте далее.
Семь недель проект "Поют все!" покорял сердца украинских телезрителей. В каждом выпуске в финал автоматически попадал участник, который смог получить больше всего баллов. Еще одного финалиста определяли во время певческой дуэли.
Не пропустите "Поют все" 7 выпуск: возвращение на сцену подопечного Кузьмы и выступление жены Евгения Хмары
Все финалисты "Поют все!"
Валентин МушинскийГород: Луцк
Возраст: 28 лет
Валентин вышел на сцену народного шоу с песней культовой группы Linkin Park – Numb. Парню удалось получить от звездной сотни 93 балла.
Выступление Валентина Мушинского на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Елена ЖигареваГород: Киев
Возраст: 39 лет
Во время первого выступления Елена исполнила трек группы "А-Студио" – "Улетаю", которым подняла 89 судей. А для певческой дуэли выбрала хит Fergie – London Bridge и получила за него 90 баллов.
Выступление Елены Жигаревой на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Муаяд АбдельрахимГород: Одесса
Возраст: 16 лет
Муаяд заставил всю сотню подняться с мест и нажать кнопки, когда спел песню Андрея Кузьменко – "Люди, как корабли".
Выступление Муаяда Абдельрахима на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Татьяна КисилеваГород: Житомир
Возраст: 38 лет
Сначала Татьяна покорила драйвовой песней AC / DC-Highway to hell, с которой собрала 95 баллов. Этот результат позволил ей занять место в тройке лидеров, и впоследствии пришлось бороться за право стать финалистом в певческой дуэли. Там Кисилева исполнила композицию Оли Рокбергера – Baby I'm Crazy, за которую получила 95 баллов.
Выступление Татьяны Кисилевой на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Катя СевероваГород: Николаевская область
Возраст: 20 лет
20-летняя красотка очень чувственно спела "Обійми" группы "Океан Эльзы" и получила 99 баллов.
Выступление Кати Северовой на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Софья АртеменкоГород: Смела, Черкасская область
Возраст: 13 лет
София спела хит Go_A – SHUM, который помог собрать 99 баллов и оказаться среди тройки лидеров. В певческой дуэли юная вокалистка исполнением украинской народной песни "Ой там на горе" подняла 90 судей
Выступление Софии Артеменко на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Наталья СлакваГород: Верховцево, Днепропетровщина
Возраст: 35 лет
Наталья смогла поднять 100 судей, проникновенно спев хит "Неангелов" – "Роман".
Выступление Натальи Слаквы на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Группа 7teensГород: Ивано-Франковск
Группа 7teens пришла на "Поют все!" с песней The Hardkiss feat. Монатика – "Кобра". Подростки получили 98 баллов, однако впоследствии пришлось выступать в певческой дуэли. Для этого они выбрали трек группы Kalush – "Зори", который принес 95 баллов.
Выступление группы 7teens на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Ескен ЗоваГород: Львов
Возраст: 39 лет
Львовянин приехал на шоу с Rolling on the River, которой поднял всю звездную сотню.
Выступление Эскена Зовы на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Группа LIBERTYГород: Ровно
Талантливые исполнители ошеломили безупречным исполнением хитов Фредди Меркьюри и получили 99 баллов. Но даже с таким отличным результатом были вынуждены соревноваться за место в финале в певческой дуэли. LIBERTY покорили 82 судей песней Hallelujah.
Выступление группы LIBERTY на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Шломо НизинСтрана: Израиль
Возраст: 37 лет
Израильтянин спел на народном шоу всемирно известный хит Фрэнка Синатры – I Love You Baby. За него получил 100 баллов и гарантированно попал в число финалистов.
Выступление Шломо низина на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Владислав МалентьевГород: Донецк
Возраст: 20 лет
Владислав выступал с песней Макса Фаддева "Танцы на стеклах", за которую получил 99 баллов. На впоследствии ему пришлось бороться за место в финале в певческой дуэли. 92 судьи нажали кнопки за безупречное исполнение композиции Эда Ширана.
Выступление Владислава Малентьева на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Егор УманецГород: Одесса
Возраст: 13 лет
Егор потряс судей безупречным исполнением песни Creep и получил 99 баллов, с которыми автоматически попал в финал шоу.
Выступление Егора Уманца на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Дарья КовтунГород: Киев
Возраст: 30 лет
Девушка тронула звездную сотню исполнением песни Макса Фадеева "Стану ли я счастливей" и получила 97 баллов. Впоследствии она боролась в певческой дуэли с композицией "Лесной олень" и подняла 90 судей.
Выступление Дарьи Ковтун на "Поют все!": смотрите видео онлайн